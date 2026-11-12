Alpina gaat onder de BMW-vlag meteen elektrisch

Een cruciaal onderdeel van een Alpina is altijd de zes- of achtcilinder onder de motorkap geweest, die in het verleden vaak nog opgeboord was ook. In het logo staat zelfs een krukas en een carburateur. Maar nu gaat het dan toch echt gebeuren: de eerste Alpina zonder verbrandingsmotor komt eraan.

Anderhalve week geleden kregen we de eerste Alpina onder BMW-vlag te zien: dit wordt een aangepaste 7 Serie. De auto was nog gecamoufleerd, maar desondanks waren er duidelijk vier uitlaten te zien. Sterker nog: deze auto krijgt een V8, terwijl die in Nederland niet in de standaard 7 Serie wordt geleverd. Dus de Alpina heeft alvast één dik vet pluspunt.

Alpina zonder uitlaten

Toch maakt BMW ook meteen van de gelegenheid gebruik om de eerste elektrische Alpina te lanceren. Daar hebben ze zelf nog niks over losgelaten, maar dit kunnen we opmaken uit spionagebeelden. Daarom zien we niet alleen een versie met vier uitlaten, maar ook eentje zonder uitlaten, die verdacht stil is.

Dat hoeft nog niet meteen te betekenen dat het een EV is, want de hybride 7 Series hebben ook geen zichtbare uitlaten en kunnen natuurlijk volledig elektrisch rijden. De gele sticker en het E-tje op het kenteken verraden echter dat dit toch echt een i7 is. Oftewel: er komt voor het eerst een elektrische Alpina.

Met een elektrische aandrijflijn kan Alpina natuurlijk niet veel spannends doen. Ja, je kunt ‘m nog sneller maken, maar dat voegt niet zoveel meer toe. De BMW i7 M70 is met 680 pk en 1.015 Nm al snel zat. De elektrische Alpina zal het dus vooral moeten hebben van zijn onderstel en de uiterlijke aankleding. Het voordeel: deze auto is waarschijnlijk wel een ton goedkoper in Nederland. Of het nog een echte Alpina is? Dat mogen jullie laten weten in de reacties.