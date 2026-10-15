De allerkleinste ‘hot hatch’ gaat een comeback maken!

Toen we afgelopen maandag op de beursvloer van Parijs rondliepen, kwamen we daar niemand minder dan Constantin Buschmann tegen. Wie? De CEO van Brabus. Hij stond op de stand van Smart, waar zojuist de nieuwe Smart #2 onthuld werd. Één en één is twee: er komt een opvolger van de Smart Fortwo Brabus.

Dit baseren we niet alleen op de aanwezigheid van Mr. Brabus in Parijs, Smart heeft dit zelf ook gewoon aangekondigd op de socials. Ze sturen alvast een aantal teaserplaatjes de wereld in van een zwarte Smart #2 met rode details.

Smart en Brabus

Smart en Brabus gaan ‘way back’. Van de eerste generatie ForTwo was al een Brabus-variant leverbaar. Deze stond gewoon in de prijslijst, dus het was geen auto die je achteraf liet ombouwen. De eerste ForTwo Brabus had 98 hele pk’s en coole Monoblock-velgen. Later kwam er ook nog een gelimiteerde uitvoering met 112 pk en een heuse widebody. In de jaren die volgden kregen vrijwel alle Smarts een Brabus-uitvoering, inclusief de elektrische modellen.

Eigenlijk is het dus niet meer dan logisch dat de kersverse #2 ook weer als Brabus komt. Dat kan best een geinig karretje worden, want de nieuwe Smart is hartstikke goed gelukt. En misschien kun ze met een ruige Brabus-versie ook wat meer mannen aanspreken, zoals Fiat deed met de Abarth 500.

Vermogen

De standaard Smart #2 heeft 82 pk, dus de #2 Brabus zal daar nog een schepje bovenop doen. De laatste elektrische Smart Fortwo Brabus had 109 pk, dus dat is een beetje de richting waarin je moet denken. Heel spectaculair is het niet, maar je krijgt net dat beetje extra. En zoveel vermogen heeft de kleinste auto op de markt natuurlijk niet nodig.

De prijs wordt wel een dingetje. Een normale Smart #2 kost minstens € 19.990. Daarmee is het weliswaar één van de goedkoopste auto’s op de markt, maar voor een auto van zakformaat is het toch wel een hoop geld. En dan moet je bedenken dat de Smart #2 Brabus waarschijnlijk meer dan 25k gaat kosten.

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