De laatste luchtgekoelde Porsche 911 is praktisch nieuw, maar er is iets mis mee

Een Porsche 993 Turbo is nou niet bepaald een auto die je elke dag tegenkomt. Al helemaal niet één die zo goed als nieuw is en ook nog eens de laatste is die Porsche heeft gebouwd. Goed nieuws voor de Porsche-verzamelaar want toevallig gaat deze onder de veilinghamer. Er is alleen wel een klein probleempje.

We hebben het wel echt over iets unieks: de Porsche 911 Turbo Classic Series, of voor sommigen misschien beter bekend als Project Gold. Waarom? Hij is goud. De 993 Turbo werd in eerste instantie tot 1998 gebouwd, maar ter gelegenheid van Porsche zijn 70-jarige bestaan bouwde zij deze in 2018.







Flat six, turbo en een handbak

Voor het uitgebreide en speciale project heeft Porsche zo'n 6.500 originele Porsche-onderdelen gebruikt. Onder de achterklep ligt een verse twinturbo 3,6-liter zescilinder boxermotor die goed is voor 450 pk en 585 Nm aan koppel. Dat is inclusief het destijds behoorlijk exclusieve WLS II-pakket, dat slechts 345 exemplaren van de reguliere 993 Turbo kregen. Door deze cijfers kreeg je een 0 naar 100 tijd van 4,1 seconden en een topsnelheid van net geen 300 km/u.









Het vermogen van de flat six gaat uiteraard via een handgeschakelde zesbak naar alle vier de wielen. Om ervoor te zorgen dat de buitenkant lekker opvalt tussen de andere 993 Turbo's is de auto met de hand gespoten in Golden Yellow Metallic, met her en der wat zwarte en gouden details. Deze gouden details komen ook weer lekker terug in het interieur door goudkleurige stiksels en details in het dashboard.









Een klein probleem

Ja, dan komen we dat kleine probleempje. Porsche heeft de auto in 2018 gebouwd en de emissienormen uit 1998 zijn in die tussentijd nogal veranderd. Dat betekent dus Project Gold geen typegoedkeuring krijgt voor het gebruik op de openbare weg. Je zou er eventueel wel mee op het circuit kunnen rijden of in je tuin, maar boodschappen doen of een stukje toeren zit er helaas niet in.

Mocht dit je allemaal niets interesseren dan kan je binnenkort een bod uitbrengen. De auto wordt geveild door RM Sotheby's van 25 november tot en met 2 december. Een richtprijs heeft het veilinghuis niet bekendgemaakt, maar met 92 kilometer op de teller en de titel 'allerlaatste 993 Turbo' zal het in ieder geval geen koopje worden.

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