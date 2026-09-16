De Alpina B4 Gran Coupé op The Collectables heeft een BMW M4 motor

Dit is weer zo’n snoepje, maar wel een auto die wat uitleg vergt. Alpina specialiseerde zich jarenlang in het brengen van versies die BMW zelf niet bouwt. Zo ook met deze Alpina B4 Gran Coupé. Bij BMW hield het op bij de 440i Gran Coupé, op zich geen stakker, maar deze B4 is wel even een “maatje groter”.

Als basis pakte Alpina een BMW 440i Gran Coupé met xDrive en ging vervolgens los met bijzonder veel aanpassingen. Voor sommige liefhebbers is het subtiel aangepakte uiterlijk het belangrijkste, sommigen roemen het verbeterde onderstel, maar ook motorisch is dit niet een dertien uit dozijn Duitse automobiel.

S58 motor uit de M3, maar dan beter

Onder de motorkap van de BMW 440i ligt een heerlijke B58 zes-in-lijn motor zoals we die in veel BMW-producten terugvinden. Toch kan het nog beter en nog specialer: voor de Alpina B4 is er dan ook afscheid genomen van de “huis-tuin en keuken” zes-in-lijn. Ha, ik doe echt mensen pijn door dit te schrijven, maar de Alpina B4 kreeg wel een nog gavere motor.

Het is wel dezelfde motorenfamilie en ook het slagvolume van drie liter bleef gelijk. Maar wat er onder de motorkap van de Alpina B4 Gran Coupé pronkt is een heuse BMW M motor: namelijk het befaamde S58 blok die ook wordt gebruikt in de BMW M3 en M4.

Alpina zou Alpina niet zijn als niet ook dat blok onder handen namen. Een belangrijk aspect voor de Alpina klant is de rijdbaarheid in de dagelijkse praktijk en daarvoor is koppel vaak belangrijker dan een paar extra paardenkrachten bij 7.000 toeren.

De twee turbo’s zijn dan ook vervangen door kleinere exemplaren. Die spoelen sneller op en zorgen voor meer koppel bij lage toerentallen. Tussen 2.500 en 4.500 toeren per minuut levert het blok in de Alpina B4 dan ook 730 Nm aan koppel, daar heb je in de praktijk nog eens wat aan.

Ook het inlaattraject werd aangepast en het uitlaatsysteem is vervangen door een exemplaar met een grotere diameter. Specifieke motormanagement software van Alpina maakt de boel af. Ook de automatische versnellingsbak kreeg nieuwe sofware, maar ook sterkere hardware in de vorm van een koppelvormer en tandwielen.

Overigens lever je helemaal niet in op topvermogen, want de Alpina B4 Gran Coupé heeft 495 pk. De sprint naar de 100 duurt dan ook maar 3,7s. Nog leuker wordt het met de topsnelheid. Alpina’s zijn NIET begrensd en dus haalt de Alpina B4 Gran Coupé een magische 301 km/u.

Subtiel uiterlijk Alpina B4

De leek ziet een BMW, de kenner ziet dat de Alpina B4 Gran Coupé op details anders is. De eangepaste voorbumper met Alpina-letters onder de grille, subtiele zijskirts, de achterbumper met diffuser en vier (Akrapovic) uitlaten, een bescheiden spoilerlip op de kofferbak, het maakt de Alpina B4 Gran Coupé lekker scherp.

Dit keer eens geen neppers, maar echte 20 inch multispaaks-velgen van Alpina. De Alpina striping op dit exemplaar op The Collectabes maakt het af, maar is ook makkelijk te verwijderen. Persoonlijk zou ik het laten zitten, maar het is niet ieders smaak.

Minder dan 10 exemplaren in Nederland

BMW bouwde zelf nooit een topmodel van de 4-serie Gran Coupé en de aantallen bij Alpina waren veel kleiner. Het maakt deze op The Collectables aangeboden Alpina B4 Gran Coupé een bijzonder exemplaar waarvan er waarschijnlijk nog geen 10 exemplaren in Nederland rondrijden.

Op de middenconsole prijkt de plaquette van Alpina waaruit blijkt dat deze Alpina B4 Gran Coupé productienummer 35 heeft. Er zijn naar schatting zo’n 500-600 Alpina Gran Coupés gebouwd, dus exclusief is dit exemplaar zeker.

Zie jij je al in de sportstoelen met Elfenbeinweiss Individual leder neerploffen? Nou ja, je weet waar dit naar toe gaat. Meebieden kan op het kavel van deze Alpina B4 Gran Coupé op The Collectables.