Alpine A310 Vision in Parijs is überdikke bak met retro sportsaus

De auto's van de Autosalon in Parijs vliegen je overal om de oren, maar de Alpine A310 Vision is er duidelijk één die wat meer aandacht verdient. We hebben hem daar namelijk even goed bekeken, en dit is duidelijk zo'n concept waarvan je niet alleen hoopt maar eigenlijk eist dat die ook daadwerkelijk gebouwd gaat worden.

Even terug naar de A310

Ken je de oude originele A310 nog? Toevallig kwam ik er een paar weken geleden één tegen op de Nederlandse snelweg en ik werd daar echt ouderwets enthousiast van. Niet zozeer omdat je ze niet vaak ziet, maar door zijn uitstraling. En dat is precies wat je terugziet in de A310 Vision. Die lange fastback-achtige shape, dikke wielkasten en natuurlijk die voor iedereen herkenbare neus.

Duidelijk het ouderwetse recept maar met een flinke scheut 2026 eroverheen. Heerlijk.

Net zoals de oorspronkelijke A310 heeft de Vision die lage brede houding waardoor de auto zo enorm opvalt. Al dan wel een stuk scherper en moderner natuurlijk. Maar vooral als je naar de zijkant kijkt zie je dat dit ontwerp lekker werkt. Je krijgt precies die typische sportwagen vibes die je bij een Alpine verwacht.

Uiteraard komen we nog even terug bij die herkenbare koplampen. Want die lijken misschien wel op de ouderwetse klaplamp, maar het zit net een beetje anders. Dit zijn namelijk 'pop-down' lampen.

Een concept met potentie

Ondanks al die nostalgie is er ook een hoop nieuws. Alpine heeft met het APP-platform een elektrische basis ontwikkeld voor de volgende generatie A110. Dat platform zou ook ruimte bieden voor andere sportieve modellen. Een A310 als 2+2 zou daar dus technisch gezien heel mooi tussen passen.

Kijk, de kans is waarschijnlijk klein dat dit geen echte productieauto gaat worden, maar als je hem in het echt ziet snap je eigenlijk niet waarom.

Alpine heeft met de A110 eerder al bewezen dat zij echt een goede sportauto kunnen bouwen waar liefhebbers heet van worden. En met deze A310 laten ze zien dat het er ook nog eens geweldig uit kan zien.

Maar goed, het enige dat we kunnen doen is genoeg positiviteit over deze auto verspreiden en hopen dat Alpine zo vriendelijk is om deze auto ook daadwerkelijk te produceren.

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