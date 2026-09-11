De Audi A2 is op Chinees tempo ontwikkeld, maar of dat iets goed is?

De Chineze automakers leggen steeds meerdruk neer bij de Europese spelers. Zo wordt er hard gewerkt aan het verkorten van de ontwikkeltijd die er nodig is voor nieuwe modellen. Audi voelt zich daar blijkbaar het meest mee onder druk gezet, want na de Nuvolari pocht het nu ook over de A2 e-tron.

De productie van de pas net aangekondigde Audi A2 e-tron is zojuist van start gegaan. Het Duitse merk pakt daarmee lekker door op de toch al korte ontwikkelingstijd die het nodig had om de nieuwe vierwieler productieklaar te krijgen. Hoe lang het precies allemaal in beslag heeft genomen laat Audi niet weten. Het zegt wel trots dat het 21 maanden korter dan verwacht was.

Korter is korter

"De ontwikkelingstijd is met 21 maanden verkort, het aantal varianten en de complexiteit zijn aanzienlijk verminderd en de mate van automatisering is vergroot. De bestaande apparatuur en productiefaciliteiten blijven in gebruik", meldt het bedrijf in een statement. De combinatie van factoren maakt het volgens Audi daarom mogelijk dat "het voertuig tijdens de pre-serieproductie eerder tot volle wasdom kon komen."

Hierin kun je natuurlijk lezen dat Audi vooral profiteerde van het al ontwikkelde MEB-platform waarop de A2 komt te rollen. Iets wat logischerwijs een grote hap uit de ontwikkeltijd neemt. Maar er zijn ook andere stappen gezet om het hele proces te stroomlijnen. Zo wijst Audi de beschuldigende vinger naar onder andere opgedane ervaring met eerdere modellen en een toenemend gebruik van AI-assistenten. Ook is er nog meer geïnvesteerd in nog verdere digitalisering op meerdere punten. Daarnaast is de A2 op meerdere punten vereenvoudigd en heeft hij minder eigen onderdelen dan verwacht, wat niet alleen een kostenbesparing oplevert, maar ook resulteert in een makkelijker te optimaliseren productie.

Markt was leidend

Maar dat is niet alles, want volgens CEO Gernot Döllner van Audi is de A2 e-tron een goed voorbeeld van de manier waarop het merk vanaf nu de markt wil benaderen. Of eigenlijk wil het vanaf de markt terugrekenen wat het moet doen om deze zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

De Audi A2 e-tron laat zien hoe we consequent vanuit de markt denken", stelt hij. "De A2 e-tron is ontwikkeld voor Europa en wordt geproduceerd in Ingolstadt. Het is de zuinigste Audi die we ooit hebben gebouwd, en hij maakt elektrische mobiliteit geschikt voor dagelijks gebruik. Tegelijkertijd laat hij zien hoe we onze transformatie concreet vormgeven: sneller ontwikkelen, efficiënter produceren en daarmee de industriële waardecreatie en het concurrentievermogen in Duitsland versterken."

Kortom, niet alleen de A2 e-tron moet een schot in de roos zijn, ook heeft hij achter de schermen voor de nodige vooruitgang gezorgd. Iets wat het merk in de toekomst alleen maar ten goede kan komen, hopen we.

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