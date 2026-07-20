De Audi RS3 is nóg duurder geworden

Alle auto’s worden duurder, maar in sommige segmenten wordt dat wel erg pijnlijk duidelijk. Zo springen de tranen je in de ogen bij de prijzen van hot hatches. Voor zover die überhaupt nog bestaan.

De Audi RS3 was nooit de goedkoopste hot hatch, maar de laatste jaren is de prijs echt door het dak gegaan. Met de nieuwste update is de RS3 wéér een stukje duurder geworden. De gewone A3 is niet in prijs gestegen, maar de RS3 is dat wel. Deze auto kost nu – hou je vast - € 115.490. Voor de update was dit bedrag € 114.085 en in 2024 was het nog € 107.990. Iedere keer als je denkt dat het niet duurder kan, wordt ‘ie toch weer duurder.

Voor de nieuwe prijs krijg je, zoals gezegd, wel een gloednieuw interieur in je RS3. De RS3 heeft nu een interieur wat heel veel lijkt op dat van de RS5, inclusief het gebogen panoramadisplay en het nieuwe stuur. Zo oogt de RS3 weer helemaal fris en fruitig, terwijl dit model toch alweer 5 jaar oud is.

Bijna net zo duur als een RS5

Het bizarre is: de RS5 is dankzij zijn stekker maar € 4.500 duurder. Je hoeft echt maar één of twee opties aan te vinken en je zit op hetzelfde prijsniveau als een RS5. Die 639 pk heeft in plaats van 400 pk. Nu is het misschien een beetje appels met peren vergelijken, maar we denken dat veel RS3-rijders toch graag in een RS4 zouden rijden. En dat waarschijnlijk ook gaan doen nu.

Wat zouden jullie kiezen: een RS3 voor € 115.490 of een RS5 voor € 119.990? Laat het weten in de reacties of stem in de onderstaande poll!

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover