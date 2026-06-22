De bedrijfsautomarkt is stuk. En daardoor wordt alles duurder.

Eerst kwamen de milieuzones, daarna steeds strengere regels voor bestelauto’s en als klap op de vuurpijl werd per 1 januari 2025 BPM ingevoerd op basis van de CO₂-uitstoot van een bestelbus. Een belasting die bedrijfswagens jarenlang niet kenden. Daardoor reden ondernemers vooral dieselbussen, af en toe een benzineversie en heel soms een plug-in hybride.

Met de invoering van BPM veranderde dat in één klap. De gemiddelde bestelauto werd duizenden euro’s duurder. Inmiddels zijn we halverwege 2026 en blijken de gevolgen groter dan Den Haag waarschijnlijk had voorzien.

De bestelautomarkt is nog altijd niet hersteld

Wie naar de cijfers van de RAI Vereniging kijkt, ziet een bekend patroon. Vlak voordat een belastingvoordeel verdwijnt of een nieuwe belasting wordt ingevoerd, schieten de verkopen omhoog. Dat zagen we eerder bij plug-in hybrides en elektrische personenauto’s, en precies hetzelfde gebeurde bij bestelauto’s.

Alleen was de piek dit keer absurd hoog. Een deel van de geregistreerde bestelauto’s had op dat moment niet eens een klant. Dealers zetten voertuigen massaal op voorraad om de BPM nog te ontwijken. Daardoor oogde 2025 qua verkopen zwak, maar de verwachting was dat de markt zich daarna vanzelf zou herstellen.

Dat blijkt niet het geval. In de eerste helft van 2025 werden slechts 9.636 lichte bedrijfswagens geregistreerd — een daling van meer dan 79 procent ten opzichte van een jaar eerder. En ook voor heel 2026 verwachten BOVAG en RAI Vereniging nog geen normaal niveau: de prognose staat op 40.000 registraties, terwijl de markt normaal gesproken rond de 70.000 voertuigen uitkomt. Dat betekent overigens dat er nog een ENORME inhaalslag nodig is, terwijl er geen aanleiding voor is.

Natuurlijk worden er nog steeds bestelauto’s verkocht. Overheden vervangen hun wagenpark, ondernemers starten nieuwe bedrijven en sommige busjes zijn simpelweg aan vervanging toe. Maar de markt heeft zich nog altijd niet hersteld.





De markt reageert met een middelvinger

Dit is een mooi voorbeeld van wat er gebeurt wanneer beleid en praktijk uit elkaar gaan lopen. In Den Haag worden regels bedacht die mobiliteit duurder maken, waarna de markt reageert. Alleen niet op de manier waarop beleidsmakers hadden gehoopt.

Veel ondernemers kiezen er simpelweg voor om geen nieuwe bestelbus te kopen. Ze rijden langer door met wat ze hebben. Dat is rationeel gedrag. Als een voertuig ineens fors duurder wordt, stel je de aanschaf zo lang mogelijk uit.

Daarmee gebeurt precies het tegenovergestelde van wat de overheid wil bereiken. Bestelbussen blijven langer in gebruik, worden ouder en uiteindelijk neemt de uitstoot juist toe. Tegelijkertijd worden ondernemers via milieuzones richting elektrische voertuigen geduwd. Op papier klinkt dat logisch, maar in de praktijk blijkt het ingewikkelder.

Ondernemers zoeken hun eigen oplossingen

Je ziet inmiddels allerlei alternatieven ontstaan. Dat is grotendeels anekdotisch, maar wel interessant.

Zo zijn er schildersbedrijven die ervoor kiezen om een gewone benzinepersonenauto in te zetten. Geen gedoe met milieuzones, geen zorgen over laden en geen hoge aanschafprijs van een elektrische bestelbus. Misschien niet de oplossing die beleidsmakers voor ogen hadden, maar wel een oplossing.

Een ander voorbeeld is installateur Feenstra. Dat bedrijf liet weten geen nieuwe klanten meer aan te nemen in Amsterdam. Niet alleen vanwege de milieuzone, maar vanwege het totaalplaatje: parkeerdruk, bereikbaarheid en alle beperkingen die daarbij komen kijken.

Je kunt discussiëren over hoeveel daarvan daadwerkelijk door milieuzones wordt veroorzaakt. Interessanter is dat dit soort keuzes steeds vaker lijken voor te komen. Bedrijven besluiten simpelweg dat bepaalde gebieden de moeite niet meer waard zijn.

Elektrisch rijden lost niet alles op

Dan hoor je vaak het argument dat ondernemers gewoon elektrisch moeten gaan rijden. Voor sommige toepassingen klopt dat ook. Voor een lokaal rondje werkt een elektrische bestelbus prima.

Maar veel bedrijven opereren niet lokaal. Schilders uit Brabant werken in de Randstad. Installateurs uit de Randstad rijden naar klanten in Brabant. Dat klinkt misschien vreemd, maar zo werkt een vrije markt nu eenmaal. Werk bevindt zich niet altijd om de hoek.

Bij zulke afstanden wordt laden onderdeel van de planning. Dat hoeft niet direct een onoverkomelijk probleem te zijn, maar er speelt nog iets anders: het stroomnet.

In grote delen van Nederland kunnen bedrijven simpelweg geen extra aansluiting krijgen. Op veel plekken zit het net inmiddels vol. Daardoor hoor ik inmiddels ook verhalen van bedrijven die graag willen verduurzamen, daar actief over communiceren en voorop willen lopen, maar alsnog nieuwe dieselbussen bestellen omdat ze geen alternatief hebben.

Niet omdat ze niet willen verduurzamen, maar omdat ze anders hun klanten niet meer kunnen bedienen.

Uiteindelijk betaal jij de rekening

Daar zit misschien wel het grootste probleem. Die nieuwe dieselbus is door de BPM fors duurder geworden. En wie betaalt dat uiteindelijk?

Niet de fabrikant en ook niet de overheid.

De ondernemer betaalt de rekening eerst zelf, maar berekent die vervolgens door aan zijn klanten. Of je nu boodschappen doet, een cv-installatie laat onderhouden of een warmtepomp laat installeren: die hogere kosten komen uiteindelijk gewoon bij jou terecht.

Dat is het gevolg van beleid waarbij Nederland graag harder wil lopen dan de rest van Europa. We leggen onszelf strengere eisen op, voeren regels sneller in en hopen vervolgens dat de markt zich vanzelf aanpast.

Stimuleren werkt beter dan afdwingen

Laat één ding duidelijk zijn: ik ben niet tegen elektrificatie. Integendeel. Maak stroom goedkoper. Zorg voor voldoende laadpalen. Breid het elektriciteitsnet uit. Maak elektrisch rijden aantrekkelijk en praktisch. Maar er zit een verschil tussen stimuleren en afdwingen.

Op dit moment zie je dat de bedrijfswagenmarkt een enorme klap heeft gekregen. Dealers praten daar liever niet al te hard over, omdat niemand de indruk wil wekken tegen verduurzaming te zijn. Achter de schermen is de realiteit dat veel ondernemers simpelweg niet mee kunnen in het tempo dat de politiek voor ogen heeft.

Ironisch genoeg kwam de grootste stimulans voor elektrisch rijden misschien wel van hoge brandstofprijzen. Toen benzine en diesel fors duurder werden, stapten bedrijven vanzelf sneller over. Inmiddels zijn die prijzen weer wat gedaald en zie je ook weer een tegenbeweging ontstaan.

Misschien zit daar wel de belangrijkste les. Verduurzaming werkt het best wanneer je mensen verleidt om mee te doen, niet wanneer je ze dwingt.

Want principieel beleid klinkt vaak mooi, maar het heeft ook een prijs. En uiteindelijk betalen we die rekening allemaal zelf.