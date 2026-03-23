Auto importeren? Let op voor een nieuwe controle van de Belastingdienst

Net als nieuwe auto’s zijn tweedehandsauto’s in Nederland tegenwoordig vrij prijzig . Het natuurlijke gevolg: er komen steeds meer auto’s uit het buitenland naar Nederland . De Belastingdienst is echter wat opgevallen bij het vaststellen van de BPM (Belasting van Personenauto’s en Motorrijwielen) waardoor er nu een extra controle komt.

Het importeren van auto’s is nu zelfs zo hot dat er meer tweedehandsjes uit het buitenland worden gehaald dan dat er nieuwverkopen worden geregistreerd in de eerste twee maanden van 2026. Reden genoeg voor de Belastingdienst om nog eens naar het inkomstenplaatje te kijken uit importauto’s.

BPM op importauto

Iedere auto die voor het eerst in Nederland geregistreerd wordt, krijgt te maken met BPM. Dit geldt voor zowel gebruikte als nieuwe auto’s. Haal je een tweedehandsauto uit het buitenland en laat je hem door het RDW op gele platen zetten? Dan betaal je niet de volle BPM-prijs. Je krijgt korting op het bruto bpm-bedrag. Deze korting noemen we afschrijving.

Voor deze afschrijving heb je een document nodig dat aantoont wat de waarde van de auto is. Je kunt dit doen met een koerslijst, een taxatierapport of de forfaitaire tabel. Je mag zelf de voordeligste manier kiezen. We zoomen nu even in op de koerslijst, want daar zit de verandering in.

Afschrijving berekenen met koerslijst

Een koerslijst is een overzichtje met daarin de actuele waarde van de gebruikte auto. Zo’n document kun je opvragen bij een onafhankelijke partij. Denk aan de ANWB of de Bovag. Met de huidige waarde op de koerslijst kun je de korting aanvragen. Stel, de nieuwprijs van jouw importauto was 15.000 euro en de auto is nu volgens de koerslijst nog 10.000 euro waard, dan is de afschrijving dus 5.000 euro, wat een afschrijvingspercentage is van 33 procent. Dit mag je aan het einde van de BPM-rekensom van het bedrag halen als korting.

De verandering

Wie voorheen een koerslijst gebruikte om de handelswaarde te bepalen, kon er vanuit gaan dat de Belastingdienst netjes deze bedragen overnam. Dat verandert. De Belastingdienst mag bij twijfel de bedragen controleren. ‘’Dit betekent dat u misschien een ander bpm-bedrag moet betalen dan het bedrag volgens uw aangifte’’, schrijft de Belastingdienst. Zo’n ‘’ander BPM-bedrag’’ zal in de praktijk vaak een hoger bedrag zijn, vermoed ik.

Het klinkt misschien als een minimale aanpassing in de regelgeving, maar voor autohandelaren kan dit best wat consequenties hebben. De BPM kan immers één van de dure struikelblokken voor importauto’s zijn. Daarbij geeft het ook aan dat de Belastingdienst deze vorm van auto’s kopen nauwlettend in de gaten houdt. Wie weet welke spelregels nog meer anders (lees duurder) worden door de populariteit van buitenlandse auto’s.