De benzine wordt goedkoper!

Ben jij het al zat? Het constante geouwehoer over de benzineprijzen en vooral het afrekenen bij de pomp? Wij wel. Maar er is een klein beetje licht aan het eind van de tunnel. Alles wat je nodig hebt is wat geduld.

Dat de olie duur is hoeven we je niet te zeggen. Allemaal de schuld van Oom Donald met zijn oranje hoofd. Mocht je onder een steen geleefd hebben, zal ik het nog 1 keer kort uitleggen. Donnie dacht, ik als vredespresident wil ook een oorlog starten, Iran was deze keer de sjaak. Onder het mom van 'ze maken kernwapens en die moeten weg'. Nobel. Daar zijn allemaal bommen opgegooid en volgens de oranje man zijn die kernwapens geen probleem meer.

Waar ze alleen niet op rekenden -omdat ze geen plan hadden, lijkt ons- was dat Iran keihard terug zou slaan. Niet met wapens, maar met een even simpele als geniale oplossing. Ze blokkeren gewoon de Straat van Hormuz waar een vijfde van de wereldwijde olie doorheen moet om verwerkt te gaan worden. En de uitkomst weet je. De olie is kneiterduur en die straat is vorloopig nog niet open. Zucht.

Maar er is dus licht aan het einde van de tunnel. En daarvoor moeten we Verenigde Arabische Emiraten hartelijk voor danken.

En waarom? Nou, omdat zij besloten hebben uit de OPEC te stappen. De OPEC is de afkorting voor Oil Producing and Exporting Countries'. Die maken altijd prijsafspraken en ook bepalen die hoeveel er wordt opgepompt. Daar was de VAE klaar mee en zei 'we gaan het zelf wel doen'.

En dat is best wel een dingetje. Een positief dingetje. Dat land is nu goed voor 10% van de olieproductie in het Midden-Oosten, maar gaat dat zelf flink opvoeren. En je weet, hoger aanbod bij een gelijkblijvende vraag (ceteris paribus) zorgt voor lagere prijzen. En die kunnen we wel gebruiken.

Maar nogmaals, het gebeurt niet vandaag of morgen. Zelfs niet overmorgen, we hebben geduld nodig. Denk aan maanden, misschien wel jaren. Maar dan jonguh, als het dan eenmaal zo ver is, betalen we lekker minder voor ons litertje benzine! Dankjewel VAE!

Vroem!