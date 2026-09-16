De benzineprijs is nu echt hoger dan ooit

Anderhalve week geleden bereikte de benzineprijs een recordhoogte van € 2,712 per liter. Daarna zakten de prijzen weer iets, maar het leed is nog niet geleden. Integendeel, de benzineprijs is nu weer naar nieuwe hoogten gestegen.

Uit de actuele cijfers van UnitedConsumers blijkt dat de gemiddelde landelijke adviesprijs van een liter benzine uitkomt op € 2,726 per liter. Dat is wederom een nieuw record. Of misschien kunnen we beter zeggen: een nieuw dieptepunt. Nu is de landelijke adviesprijs doorgaans hoger dan wat je daadwerkelijk de pomp betaalt, maar feit blijft dat de benzine is nu duurder is dan het ooit geweest is.

Diesel is zo mogelijk nog duurder, want de adviesprijs daarvan staat op € 2,777. Dat is echter geen record. In april betaalde je namelijk € 2,819 voor een liter diesel. Maar dat is slechts een schrale troost voor de dieselrijders.

Droneaanval

Dat de olieprijzen – en nu dus ook de brandstofprijzen – naar nieuwe hoogten zijn gestegen heeft onder meer te maken met een droneaanval in Saoedi-Arabië. Daardoor is een belangrijke pijpleiding gesloten. En dat ga je nu dus ook merken bij de pomp om de hoek.

En dan te bedenken dat we nu nog ‘gematst’ worden, met een (tijdelijk) verlaagd accijnstarief. Zonder deze korting zou de benzineprijs nu op € 2,883 zitten. Gelukkig werd gisteren op Prinsjesdag bekendgemaakt dat de korting ook volgend jaar nog doorgetrokken wordt (met een minimale verhoging). Anders zouden we vanaf 1 januari pas écht dure benzine krijgen, als de olieprijzen op dit niveau blijven.

Dat gaat voorlopig nog wel het geval zijn, vrezen we. Het fixen van de pijpleiding gaat naar verluidt nog drie tot vijf weken duren. En zoals jullie weten, zijn de oliemaatschappijen er niet als de kippen bij om de benzineprijzen te verlagen als de situatie verbetert.

Foto: Diablo bij de pomp, gespot door @tuning-freak

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