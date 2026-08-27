De beroemdste Honda NSX ter wereld wordt geveild

De beroemdste NSX ter wereld, dat kan er natuurlijk maar eentje zijn. Juist, die van Senna. Deze specifieke auto – met kenteken SX-25-59 – gaat binnenkort onder de hamer.

Jullie hebben allemaal de foto wel eens gezien van Ayrton Senna die met zijn tuinslang naast een Honda NSX zit. In 1991 reed hij met deze auto van zijn huis in Portugal naar Estoril. De auto was verder te zien in de documentaire ‘Ayrton Senna: Racing Is In My Blood’. Sindsdien is de Honda NSX onlosmakelijk verbonden aan Ayrton Senna in het collectieve geheugen.

Senna en de Honda NSX

Senna heeft meer gedaan dan alleen poseren voor de foto: zoals je ongetwijfeld weet heeft hij ook een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de auto. Dat moeten we natuurlijk niet groter maken dan het is. Senna heeft geen duizenden testkilometers gereden. Hij heeft wel concrete feedback gegeven op het onderstel en daar heeft Honda daadwerkelijk naar geluisterd.















Hoe groot of klein de bijdrage van Senna ook is geweest, de Honda NSX was in ieder geval een steengoede supercar. Met 273 pk was het misschien niet de allersnelste auto van zijn tijd, maar de NSX was een geweldige allround supercar: scherp, maar toch bruikbaar en betrouwbaar.

Niet Senna’s favoriete kleur

Het schijnt dat Ayrton Senna de auto ook daadwerkelijk heeft gebruikt en niet alleen voor dat ene ritje naar de GP van Portugal. De auto is tot aan zijn dood in zijn bezit geweest, wat helaas niet lang was (1997). Overigens had Senna nóg een NSX, die hij persoonlijk had samengesteld. Die auto was zwart, dus hoewel Ayrton Senna altijd geassocieerd wordt met een rode NSX vond hij zwart mooier.

Desalniettemin blijft dit rode exemplaar de meest iconische NSX. Veilinghuis RM Sotheby’s heeft dan ook hoge verwachtingen van de veiling. Ze rekenen op een opbrengst van € 600.000 tot € 950.000. Dat is heel veel geld voor een NSX, want zo extreem duur is deze auto normaal niet. Er staat momenteel een exemplaar op Marktplaats voor € 124.900. Toch is de auto van Senna misschien niet eens de duurste NSX ter wereld, want vorig jaar werd een NSX-R geveild voor € 934.375. Of deze auto daar nog overheen gaat? Wie weet. Er gebeuren tegenwoordig wel gekkere dingen op veilingen.

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