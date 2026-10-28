Deze 12-cilinder kost nu minder dan een Dacia Spring

Sommige auto's worden gebouwd omdat er vraag naar is. Andere omdat een fabrikant wil laten zien wat hij allemaal kan. En dan heb je nog de Volkswagen Phaeton. Die werd vooral gebouwd omdat VAG-eindbaas Ferdinand Piëch vond dat Volkswagen een betere limousine moest kunnen maken dan Mercedes en BMW.

En je weet, als een Duitse leider iets wil, dan wordt dat geschafft. Dus eind jaren negentig gaf hij zijn ingenieurs de opdracht om een auto te ontwikkelen die de Mercedes S-Klasse en BMW 7 Serie het leven zuur moest maken. En daar hoorde een nogal bijzonder eisenlijstje bij.

Zo moest de Phaeton, want daar hebben we het natuurlijk over, bij een buitentemperatuur van 50 graden de hele dag 300 km/u kunnen rijden, terwijl het binnen keurig 22 graden bleef. De airconditioning mocht bovendien geen voelbare tocht veroorzaken.

Dat de uiteindelijke auto elektronisch werd begrensd op 250 km/u, maakte voor die ontwikkelingseis blijkbaar niets uit. 'Omdat het kan' is nooit meer van toepassing geweest op een auto als bij de Phaeton, zullen we maar zeggen..

En 'omdat het kan' zullen we ook even de andere eisen van de heer Piëch met je delen. De carrosseriestijfheid moest minimaal 37.000 Nm per graad bedragen, de airconditioning mocht geen voelbare tocht veroorzaken, de motorkap mocht bij topsnelheid niet trillen en zelfs na een noodstop vanaf 300 km/u mocht het oliedruklampje niet gaan branden. Ook moesten alle elektromotoren voor de comfortfuncties volledig uit het zicht blijven.

Een Volkswagen die eigenlijk een Bentley was

Het resultaat verscheen in 2002 daadwerkelijk op de weg. Een enorme limousine met luchtvering, vierwielaandrijving, een interieur vol leer en hout en zelfs ventilatieroosters die elektrisch achter houten klepjes verdwenen. Volkswagen bouwde er speciaal een glazen fabriek voor in Dresden. En onder de motorkap kon je kiezen voor onder meer een V10-diesel of een 6,0-liter W12 met 420 pk.

De techniek werd daarnaast ook gebruikt voor de Bentley Continental GT. Alleen stond er op de Phaeton gewoon een Volkswagen-logo.

En daar zat meteen het probleem. Wie zoveel geld kon uitgeven aan een auto, kocht meestal liever een Mercedes, BMW of Audi. De Phaeton werd door velen gezien als een uit de kluiten gewassen Passat, werd daarom een commerciële mislukking en verdween in 2016 van het toneel.

En nu kost zo'n W12 nog geen 14.000 euro

Dat brengt ons bij deze occasion op Marktplaats. Een donkerblauwe Phaeton 6.0 W12 uit 2005, oorspronkelijk in Nederland geleverd en met 197.088 kilometer op de teller. Voorin ligt de twaalfcilinder met 421 pk, gekoppeld aan een vijftrapsautomaat. Daarmee gaat deze limousine van bijna 2.300 kilo in 6,1 seconden naar de 100 km/u.

Het interieur is uitgevoerd met leer en hout, achterin zijn er slechts twee zitplaatsen en de stoelen beschikken zelfs over een massagefunctie. De kilometerstand is volgens de NAP logisch en de APK loopt tot augustus 2027.

Nieuw kostte deze Volkswagen maar liefst 163.701 euro. Nu vraagt de verkoper er 13.950 euro voor. En ja, dat is echt heel weinig voor de -ooitt- beste auto ter wereld. Maar dat heeft helaas zoals zovaak een reden.

Het onderhoud bijvoorbeeld is nog altijd dat van een limousine van anderhalve ton en ondanks het VW-logo op de kont is dat niet goedkoop. Een W12 heeft, de naam zegt het al, 12 cilinders en daar kan dus ook 3 keer zoveel aan kapot als bij een 4-pittertje. En met een gemiddeld verbruik van ongeveer 1 op 6 wordt ook tanken een serieuze kostenpost. Zelfs al wordt de benzine goedkoper.

Maar goed, een twaalfcilinder Bentley koop je voor dit bedrag niet. Een Volkswagen die er technisch behoorlijk dicht bij in de buurt komt en waar je zonder scrupules mee kunt voorrijden bij een klant dus wel.

Want die denken allemaal dat je in een eenvoudige Passat rijdt!