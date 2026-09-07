Beste autostoelen? Sla de SUV over en koop deze BMW-sportauto!

Wie denkt dat je voor ultiem zitcomfort en krakvrije kwaliteit in een extreem luxe Rolls-Royce, een vederzachte Mercedes S-Klasse of een gigantische SUV moet stappen, heeft het mis.

Onderzoeksbureau J.D. Power doet naar zo’n beetje alles in de wereld onderzoek en dus ook naar de beste zetels in auto’s. Uit de 2026 Seat Quality and Satisfaction Study blijkt dat je de beste autostoelen vindt in sportauto’s.

J.D. Power meet jaarlijks hoe tevreden autobezitters zijn over hun autostoelen en hoeveel problemen (zoals piepjes, kraakjes, slechte verstelbaarheid of rugpijn) ze ervaren de eerste 90 dagen na de aankoop. Voor het onderzoek van dit jaar werden reacties verzameld van 78.514 verschillende autobezitters. Aan de hand van die beoordelingen rolt een PP100-score uit per model. Hoe lager die score, hoe minder problemen en dus hoe hoger de kwaliteit.

De sportwagen troeft de luxe-SUV en -sedan af

De laagste score is voor… de BMW Z4! Terwijl het gemiddelde rond de 10 problemen per 100 auto’s ligt, scoort de Z4 maar 3,1 problemen. Het is niet voor het eerst dat de Z4 geroemd wordt om zijn stoelen. Bij hetzelfde onderzoek van vorig jaar scoorde de Z4 3,2 PP100 waarmee het ook de ranglijsten aanvoer.

Waarom wint de Z4 van peperdure luxe-sedans?

Het lijkt vreemd dat een tweezits sportcabrio van nog 70.000 euro het wint van vlaggenschepen als de 7 Serie en de S-Klasse. De verklaring zit in de filosofie van het stoelontwerp. De Z4 heeft relatief analoge stoelen. Minder bewegende onderdelen en simpelere bediening betekenen simpelweg minder kans op storingen of irritatie bij de gebruiker.Een andere factor is het type auto. Omdat een open roadster een stijvere afstemming heeft, zijn de stoelen ontworpen om trillingen van het wegdek perfect op te vangen zonder dat de bestuurder vermoeid raakt.

De toppositie bij J.D. Power heeft een licht bitterzoete bijsmaak. De productie van de Z4 G29 is in het voorjaar van 2026 definitief stopgezet in Oostenrijk, en BMW heeft vooralsnog geen directe opvolger gepland. Maar goed, mocht je er dus eentje tweedehands overwegen: je zult in ieder geval lekker zitten!

Top 5 best scorende autostoelen uit het onderzoek

Model PP100 Score 1 BMW Z4 3,1 2 GMC Canyon 4,0 2 Porsche Cayenne 4,0 4 Jaguar F-Pace 4,5 5 Audi A5 5,1