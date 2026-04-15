De beste facelift van 2026: de VW ID.3 Neo

Het was schrikken destijds in 2019. Volkswagen presenteerde de opvolger van de Kever en de Golf: de ID.3. Natuurlijk moesten we ook nog wennen aan de elektrische auto, maar het uiterlijk was best futuristisch. En het interieur was spierwit, inclusief een wit stuur. Zouden Volkswagen klanten daarop zitten te wachten?

Een ramp werd het niet, maar zeven jaar later heeft Volkswagen al wel diverse aanpassingen aan de ID.3 gedaan. Daarbovenop komt nu deze grote facelift waarbij Volkswagen ook de naam ID.3 Neo introduceert.

Een echte Volkswagen, maar dan elektrisch

In onvervalst Duits positioneert Volkswagen de ID.3 Neo nadrukkelijk als een “True Volkswagen”: een auto die staat voor sterk design, hoge kwaliteit en intuïtieve bediening. Over de techniek later meer, met het uiterlijk zet VW ook grote stappen.

De spoiler, het dak en de achterklep waren altijd zwart, maar zijn nu uitgevoerd in carrosseriekleur, waardoor het model visueel dichter bij klassieke Volkswagen-modellen komt te staan. Het zijn eenvoudige wijzigingen die een best grote impact hebben. De ID.3 Neo is nog steeds geen Golf, maar de auto’s groeien wel wat meer naar elkaar toe. Zeker in een klassieke kleur zoals zilver, ziet de ID.3 Neo er opeens heel gewoon uit (wat iets goeds is).

Aan de voorzijde is het een meer klassieke facelift: drie strakke lijnen, slankere koplampen en de doorlopende LED-strip inclusief een verlicht VW-logo. Het geeft de auto een moderne, maar tegelijk herkenbare signatuur. En meer LED’s is altijd beter dan minder LED’s.

Efficiënter en krachtiger

Onderhuids heeft de ID.3 Neo een flinke upgrade gekregen. De nieuwe APP350 elektromotor vervangt de eerdere APP310 en is merkbaar efficiënter. De naam verwijst naar de “Axial Parallel Position” van de permanent bekrachtigde synchroonmotor, waarbij het getal het maximale koppel in newtonmeter aangeeft.

De ID.3 Neo komt direct in meerdere versies:

De ID.3 Neo met 170 pk heeft een bescheiden accupakket van 50 kWh. Die kan snelladen tot 105 kWh en heeft een actieradius tot 417 km.

De ID.3 Neo met 58 kWh accu heeft een vermogen van 190 pk en een bereik tot 494 km.

De voorlopig dikste ID.3 Neo heeft 231 pk en een range van 630 km. Het accupakket is namelijk 79 kWh groot en snelladen kan met 183 kWh.

Voor zijn klasse zijn dit prima waardes, ook omdat recente Volkswagens tijdens het snelladen een nette laadcurve laten zien en vaak de fabrieksopgave overtreffen.

Slimme technologie voor dagelijks gemak

Vergeleken met Volkswagens uit de jaren negentig zijn moderne auto’s ruimteschepen. Moderne technologie heeft al zoveel mogelijk gemaakt, en VW pakt lekker door met de ID.3 Neo. Denk aan:

V2L (Vehicle-to-Load) om externe apparaten van stroom te voorzien. Ik blijf me afvragen wie dit in de praktijk regelmatig gebruikt. Thuis heb je al stroom en onderweg zijn er maar weinig momenten dat het me handig lijkt. We horen het graag van huidige gebruikers.

Digitale sleutel voor toegang zonder fysieke autosleutel: als je dan je telefoon kwijt bent, kan je echt helemaal niets meer.

Augmented reality head-up display voor extra rij-informatie in het zichtveld

Daarnaast introduceert Volkswagen Connected Travel Assist, een systeem dat de auto automatisch tot stilstand kan brengen bij bijvoorbeeld een rood verkeerslicht.

Het interieur is VEEL beter

Binnenin is de balans gezocht tussen modern en vertrouwd, heel eerlijk: dit is veel beter zo. Het dashboard en de middenconsole zijn volledig nieuw met onder andere een veel groter scherm voor de bestuurder. Daarop kan je bijvoorbeeld ook een retro-weergave oproepen die doet denken aan de instrumenten van de Volkswagen Golf I uit de jaren 80. Het is een gimmick, maar geeft een belangrijke denkrichting aan: het goede van de ouderwetse Volkswagens is terug.

Het 12,9-inch Innovision infotainmentsysteem heeft tegenwoordig een geïntegreerde App Store. Opa oreert: dat is wel weer van het nieuwerwetse hippe gedoe, waarvan we ons in de praktijk afvragen of je er veel gebruik van maakt. Gelukkig is het infotainment systeem tegenwoordig prima bij Volkswagen, de meest gebruikte functie zijn snel te benaderen.

KNOPPEN, normale knoppen

Er zijn meer knoppen, veel meer knoppen. Nog steeds is niet iedere functie met een knop te bedienen, maar het lijkt zeker werkbaar zo. Op het stuur is de transformatie het grootst: verdwenen zijn de touch-sliders die regelmatig andere dingen deden dan de bedoeling was. Het stuur lijkt bijna een ouderwetse Nokia met lekker veel ouderwetse knoppen die je kunt indrukken. Het is een teken dat er in Wolfsburg echt wel naar de klant wordt geluisterd.

Ieder raam heeft tegenwoordig ook weer zijn eigen knop en zo zijn er wel meer eenvoudige zaken een stuk verbeterd.

Volkswagen wil dat de ID.3 Neo “aanvoelt als een vriend”. Dat klinkt misschien marketingachtig, maar komt in de praktijk neer op een auto die voorspelbaar, comfortabel en intuïtief is in gebruik. Het interieur is functioneel een stuk beter, het exterieur heeft een wat steviger sausje VW gekregen.

De ID.3 Neo is daarmee niet alleen een technische upgrade, maar vooral een stap richting een elektrische auto die écht als een Volkswagen voelt. Het was nodig, maar Wolfsburg levert en dat is toch knap.