De beste oplossing voor elektrisch rijden blijkt verrassend saai

De elektrische auto-wereld is compleet geobsedeerd door snelheid. 150 kW is leuk, 350 kW is beter en binnenkort moet je waarschijnlijk binnen 45 seconden 800 kilometer bereik kunnen laden terwijl je nog probeert je laadpas uit je broekzak te vissen. In Oslo doen ze het allemaal wat minder hysterisch. En gek genoeg werkt dat allemaal uitstekend. Nederland, kijken we even mee?

Bijna helft rijdt elektrisch, maar snelladen is niet de basis

Oslo is inmiddels zo'n beetje de plek waar elektrische auto's zich voortplanten. Eind 2025 reden er volgens Statistics Norway 120.469 EV's rond in de Noorse hoofdstad. Op een totaal van 246.809 personenauto's betekent dat dus een elektrisch aandeel van 48,8 procent. Bijna één op de twee auto's rijdt dus zonder dinojuice.

Je zou daarom wel verwachten dat Oslo helemaal volstaat met gigantische snellaadstations waar tientallen auto's tegelijk aan 350 kW hangen. Helaas. Van de 4.519 openbare laadpunten heeft ongeveer 78 procent een vermogen tussen de 3,6 en 43 kW. Met andere woorden: gewoon lekker rustig aan.

Volgens Statistics Norway gaat het in totaal om 3.532 AC-laadpunten. Daarnaast zijn er 611 snelladers van 50 tot 250 kW en 376 exemplaren die meer dan 300 kW leveren. Snelladers zijn er dus gewoon, maar ze vormen absoluut niet de ruggengraat van het systeem. Die taak is weggelegd voor duizenden relatief eenvoudige laadpalen op plekken waar auto's toch al staan te niksen.

Laden terwijl je iets nuttigs doet

En daar zit dus eigenlijk de hele truc. Een laadpaal van 6 kW kan in zes uur tijd ongeveer 36 kWh in je accu pompen. Dat is voor veel elektrische auto's goed voor zo'n 160 kilometer extra bereik. Je hoeft dus helemaal niet naar een laadstation te rijden om daar vervolgens twintig minuten naar een of andere saaie YouTube-video over het laadvermogen van een Chinese SUV te kijken. Je parkeert dat ding gewoon bij je werk, appartement, supermarkt of wat dan ook, plugt de auto in en doet vervolgens iets anders met je leven.

Sinds 2020 hebben veel bewoners van appartementencomplexen in Oslo bovendien het recht om een laadpunt bij hun eigen parkeerplaats te laten installeren. Ook maakt de stad openbaar laden 's nachts aantrekkelijker doordat er dan geen parkeerkosten worden gerekend.

Wat je dan krijgt is dat laden minder een activiteit wordt en meer iets dat gewoon gebeurt. Zoals je telefoon 's nachts opladen.

Misschien is langzaam laden helemaal niet zo stom

Het systeem werkt in ieder geval behoorlijk goed. Oslo laat zien dat je niet overal een supersnellader hoeft neer te zetten om een stad massaal elektrisch te laten rijden. Sterker nog: misschien is het wel veel slimmer om te zorgen dat je bijna overal kunt laden, in plaats van op een paar plekken belachelijk snel.

En Noorwegen gaat vrolijk verder. In 2025 was bijna 96 procent van alle nieuw verkochte auto's volledig elektrisch. In de eerste helft van 2026 liep dat getal zelfs op naar 97,6 procent. Misschien moeten we dus eens stoppen met doen alsof elektrisch rijden alleen serieus wordt zodra je auto sneller laadt dan je koffie kan zetten.

In Oslo hebben ze een veel simpelere oplossing gevonden.

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