Je raadt nooit wat de bestverkochte VW van dit moment in Nederland is

We zijn net weer een nieuwe maand in gegaan, wat bij Autoblog betekent: nieuwe autoverkoopcijfers! Gisteren kon je hier al lezen over de bestverkochte auto’s en merken in Nederland en hoe EV’s en hybrides steeds meer van de markt opslokken. Vandaag duik ik wat dieper in de materie. Specifiek op de registraties van Volkswagen in Nederland in de eerste vier maanden van 2026.

Waarom? Nou, er is iets vreemds aan de hand. Vorig jaar om deze tijd was de Volkswagen Polo veruit de bestverkochte VW van Nederland. Erachter vonden we de Tiguan en de Golf. Dit beeld is nogal veranderd met de opgefriste modellen van Volkswagen.

Top 5 bestverkochte Volkswagen in Nederland van dit moment

In de eerste vier maanden van 2026 is Volkswagen nog wel altijd het bestverkochte VAG-merk, vlak voor Skoda. Het waren in die eerste vier maanden niet de Golf en ook niet de Polo waarvan VW het het meest moest hebben. Nee, dat was de Tiguan kort gevolgd door zijn iets grotere broer, de Tayron. Van beide auto’s zijn er tot nu toe in 2026 meer dan duizend geregistreerd op Nederlandse platen. We wisten dat Nederlanders SUV-gek zijn, maar zo erg?

Volkswagen Tiguan (1.160 registraties) Volkswagen Tayron (1.142 registraties) Volkswagen Polo (785 registraties) Volkswagen T-Roc (764 registraties) Volkswagen Golf (751 registraties)

Ook opvallend: Nederlanders zijn heel gericht in de crossover/SUV-adoratie. Van de Touareg werden er bijvoorbeeld maar 47 verkocht en de T-Cross en Taigo deden het ook niet geweldig. Zij zitten met iets meer dan 200 verkopen op het nieuwe van de Passat.

Nog iets dat opvalt: geen EV’s in de top vijf. En dat in een tijd waarin het bestverkochte model EV-only is. In de top zes van VW vinden er wel een trouwens. De ID.4 verkoopt het best van alle ID-modellen met 717 registraties. Hier moeten de ID. Polo en ID.3 Neo natuurlijk verandering in gaan brengen.