De betaalbare Ferrari 250 GTO bestaat gewoon

Wie een Ferrari 250 GTO wil kopen, moet niet alleen een absurd goedgevulde bankrekening hebben, maar ook nog eens de juiste contacten. Gelukkig is er ook een iets creatievere oplossing.

Geen slechte replica

Wie "Ferrari-replica" zegt, denkt meestal aan een aftandse Pontiac Fiero met een setje AliExpress-spatborden. Gelukkig zijn er ook mensen die het net een beetje anders aanpakken.

Deze creatie begon zijn leven als een Mazda MX-5 RF uit 2017. Daarna ging hij naar Modern Custom Classics in Alabama, waar vrijwel de complete carrosserie werd vervangen door handgevormde carbon panelen. Het doel van al deze moeite? Niet om een perfecte 250 GTO-kopie neer te zetten, maar om dezelfde charme uit te stralen.













Je ziet nog steeds de Mazda

Nee, hij is zeker niet perfect. De voorruit staat te steil, het dak verraadt meteen dat het om een MX-5 gaat en ook de proporties zijn compleet anders dan die van een echte 250 GTO. Maar goed, misschien is dat juist wel zijn grootste kracht. Hij doet niet alsof hij 'the real deal' is.

Onder de kap ligt helaas nog steeds de bekende 2,0-liter Skyactiv-viercilinder, gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak en achterwielaandrijving. Precies eigenlijk zoals je een MX-5 wil hebben.







Leuker dan een echte?

Het klinkt allemaal misschien als heiligschennis, maar denk er eens over na. Een echte Ferrari 250 GTO kost tegenwoordig tientallen miljoenen euro's. Zo'n auto staat het grootste deel van zijn leven in een garage en komt hooguit een paar keer per jaar buiten. Deze Mazda kun je gewoon meenemen naar je werk, een rondje door de Ardennen of een spontaan terrasbezoek. Airco, navigatie, bluetooth, ABS, airbags en zelfs de achteruitrijcamera werken nog gewoon.

Is het een Ferrari? Nee natuurlijk niet.

Maar misschien is dat juist de charme. Want van alle Ferrari-replica's die we de afgelopen jaren hebben gezien, ziet deze er nog best oké uit. En je kan er nog mee rijden ook.

De Mazda staat binnenkort te koop bij de Mecum-veiling in Nashville. De uiteindelijke opbrengst is nog een mysterie, maar we durven wel te wedden dat hij goedkoper is dan een echte Ferrari 250 GTO. En dat scheelt je toch een paar tientallen miljoenen euro's.

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