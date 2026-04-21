De bloedmooie nieuwe 'Alpina' heeft een niet malse prijs

Alpina gaat vanaf de overname door BMW een verlenging worden van het merk, niet een ander merk dat de basis van een BMW pakt en hun eigen sausje er overheen giet. Ergens is dat jammer, maar sinds vorig jaar weten we dat de Bovensiepen-familie achter Alpina, met name de broers Andreas en Florian, niet stil gaat zitten nu BMW hun kindje heeft. Onder die familienaam Bovensiepen komen er nieuwe auto's uit, waarvan de eerste met koetswerk van Zagato onthuld is. Goedkoop wordt het niet nu we de prijs van de Bovensiepen Zagato weten. Dankzij de configurator weten we wel wat de keuzes zijn die je mag maken.

Om even in vogelvlucht de basics van de Bovensiepen Zagato met je door te nemen: aan de lampen kan je herkennen dat onder het op maat gemaakte koetswerk een BMW M4 (G83) schuil gaat. De cabrio, ja, want Bovensiepen moest en zou het model kunnen aanbieden zonder B-stijl. Ook blijft de 3.0 liter 'S58' zes-in-lijn, maar nu met 611 pk en 700 Nm, meer dan de maximaal 550 pk waar een BMW M4 goed voor is. Door het koetswerk van koolstofvezel te maken moet het allemaal niet extreem zwaar worden, maar met 1.875 kg is het duidelijk meer grand tourer dan sportauto. Toch lijkt dat precies de lijn te zijn waar Bovensiepen verder gaat waar Alpina gebleven is. Meer vermogen en bedoeld voor lange afstanden. Als je een sportauto wil, koop je een M.

Prijs Bovensiepen Zagato is bekend

Goed, de auto zelf wisten we al het een en ander vanaf. De Bovensiepen Zagato werd al live tentoon gesteld tijdens Villa d'Este dit jaar en toen werd bijvoorbeeld bekend dat er 99 exemplaren komen en in vele markten al een netwerk is vastgesteld. Zo is in Nederland Dusseldorp verantwoordelijk voor Bovensiepen. Nu weten we ook wat het gaat kosten. Alles wijst op een flink bedrag en dat is het: 369.495 euro in Duitsland. Het verschil tussen een G83 in Duitsland en Nederland is 57.000 euro, dus het lijkt erop dat je in Nederland rond de 430.000 euro mag verwachten. Dat is veel geld, zeker voor een M4. Nou weten we dankzij de 3.0 CSL dat er minstens 50 mensen te prikkelen waren voor een M4 met bijzondere bodykit en die was nog duurder. Laten we wel wezen: de Bovensiepen is een fraai ding.

Configurator

Hoe fraai? Ja, dat moet jij nog even bepalen. Bovensiepen lanceert namelijk ook de configurator voor de Zagato. Nou hebben wij bij Autoblog wel wat beters te doen dan een beetje mijmeren over welke kleurtjes je kan bestellen. Nee, geintje natuurlijk: we zijn er even in gedoken. Qua opties kunnen we kort zijn: vrijwel alles zit erop, enkel voor voor wat extra carbon onderdelen, extra alcantara en stuurverwarming moet je bijbetalen. De kleuren vinden we interessanter.

Voor het exterieur heb je een hele rits opties en het is een bonte mix van BMW- en Ferrari-kleuren. Ja, echt. De Bovensiepen Zagato is beschikbaar in veel recente BMW-kleuren zoals Skyscraper Grey, Malachite Green II, Arctic Race Blue en zelfs Speed Yellow. Die laatste is zelfs van Porsche! Al moet gezegd worden, het is ook al een tijdje een optie bij BMW Individual. De Wunschlackierung bevat voornamelijk Ferrari-kleuren. Blu Pozzi, Azzurro California, Viola Hong Kong, Verde Toscana en twee tinten rood die Volcano en Rosso Metallizzato heten, wij vermoeden heel wellicht Volcano Red van McLaren en Rosso Fuoco van Ferrari. Verde Masoni en Grigio Ingrid zijn ook Ferrari-kleuren en Meissen Blue wordt dan weer van Porsche geleend. We zien nergens expliciet staan dat er ook een optie is voor kleur naar keuze, maar we verwachten dat bij het bestellen vast iets mogelijk is in die trend.

Voor de velgen van de Bovensiepen Zagato heb je maar één optie, maar je mag wel de kleur kiezen. Goud of donkergrijs met een 'diamond cut' geslepen afwerking, bijvoorbeeld. Doe echter iedereen en jezelf een plezier en bestel ze in volledig grijs.

Interieur

Bij het horen van BMW en leder denk je natuurlijk snel aan Merino-leder, dat is op heel veel BMW's een optie (geweest). Bovensiepen zet die trend door maar ook eentje die fans van Alpina zeker kunnen waarderen. Je mag namelijk helemaal loco gaan qua bijzondere kleuren op... Lavalina-leder! Dat is een type leder dat volgens Alpina van zeer hoogwaardige kwaliteit is en bovendien op en top Duits. Vandaar dat Bovensiepen niet gaat wachten tot BMW de Lavalina-traditie wel/niet omver gooit en het gewoon zelf aanbiedt.

Bovensiepen biedt zestien kleuren aan voor je Lavalina-leder. Klassieke tinten bruin en beige, zwart dan wel donkergroen of voor de fijnproever: Daytona Violet-kleurig leder. Ja, echt. Voor vele kopers is een mooi interieur minstens zo belangrijk als een mooi exterieur en dan heb je voldoende opties. Tenminste, in theorie.

En ja: combineren is mogelijk. Zelfs in de configurator te zien: Bovensiepen geeft je op de Zagato de optie om voor een two-tone-kleurstelling te gaan. Elke combi is mogelijk! Felblauw met cognac, donkergroen met oranje: kies maar. Ook de stiksels mogen contrasterend zijn, of juist hetzelfde zijn. Zo zijn er op relatief makkelijke wijze ineens ruim 4.000 keuzes. Je moet die 99 mensen die alles vanaf 365.000 euro aftikken wel een beetje verwennen, natuurlijk.

Zelf pielen met de configurator, en/of bestellen (je weet het maar nooit) kan op de website van Bovensiepen.