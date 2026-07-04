Eindelijk een update over de BMW 530i Touring G31 in de Autoblog Garage

De briljante reisauto liet één keer een steekje vallen. Om te voorkomen dat dat weer gaat gebeuren, is er ook wat preventief onderhoud gepleegd.

Heel even spookte het door mijn hoofd om de BMW 530i in te ruilen. Inruil + onderhoud + een nog te bepalen bedrag, kan het ook leuk shoppen zijn.

Een funfer voor de boodschappen en de vakanties

Veel van de vakanties van de familie Karssen doen we reizend per auto. Soms heb je de mazzel dat de importeur je graag een auto meegeeft daarvoor of dat een kort tripje exact valt tijdens de testperiode. De perks van de job zullen we maar zeggen en anderzijds broodnodig. Sommige auto’s zijn bedoeld om families in te vervoeren, die van mij wordt dan wel eens onbedoeld proefkonijn. Soms vinden ze dat leuk, maar zeker niet altijd.

Ondanks de ruime beschikbaarheid van testauto’s, vind ik het nog wel fijn om daar niet van afhankelijk te zijn. Vandaar de aanschaf van de 535i F11 een paar jaar geleden, en de upgrade naar de 530i G31 in 203. Het is de boodschappenauto van mijn vrouw en de auto waar we de vakanties mee doen. De afgelopen jaren waren de vakantietrips zomaar 6000-7000 km per jaar, dus het is logisch om dat mee te wegen in je autokeuze.

De 5-serie is een lekkere pakezel

We steken nog even de loftrompet af, maar geen zorgen: het zuur komt zo ook. In 2024 besloten we te gaan zomer skiën in Zermatt en daarna het “reguliere” zomerprogramma af te draaien. Totaal legden we bijna vierduizend kilometer af, maar het belangrijkste was de hoeveelheid bagage. Naast de bepakking voor een zomervakantie, moesten er ook nog de wintersport spullen mee.

Ik was niet voornemens een dakbox te monteren, dus het moest binnen in de 530i mee. We waren beladen tot het dak, maar het paste. Briljant, en zeker geholpen door het achterruitje wat los kan open. Dat heeft de huidige 5-serie niet meer, wat echt een grote schande is. Het is zo fijn om van bovenaf de bagageruimte verder vol te proppen.

De 5-serie is een briljante reisauto

Naast de ruimte, zijn alle overige zaken ook op orde. Mijn vrouw kon er niet over uit hoe zuinig de 530i is vergeleken met de 535i. Nou is het loodvoetje achter het stuur bepaalt geen hypermiler, maar over de hele reis haalden we met gemak 1 op 11. Gezien de kruissnelheid van 160 km/u op de autoroute, was ik daar zeker niet ontevreden over.

Het (veer)comfort is ook briljant, zeker met het optionele adaptieve onderstel. De standaard luchtvering achter op de Touring zorgt er ook nog eens voor dat je niet met een doorgezakte kont rondrijdt met al je bagage.

Don’t jinx it

Enkele uren voor het incident riep mijn vrouw nog: “Wat is dit toch ook een briljante auto”. Alsof ze het beter niet had kunnen doen, riep dat rampspoed over ons af. Na een deel op de autotrein (erg leuk trouwens), gaf de 530i een melding over een laag niveau van koelvloeistof. Op dat moment waren we bezig met een wat langere, redelijke steile afdaling, dus ergens hoopte ik dat het daardoor kwam.

Dat bleek natuurlijk niet zo te zijn, want daarna kwam de klacht van de 530i dat de viercilinder in het vooronder te warm was. Nog niet oververhit, maar dat liet niet lang op zich wachten. Gelukkig reden we niet in de Gotthard of één van de vele andere tunnels die Zwitserland rijk is. Op deze B-weg kon ik de auto na vijf seconden aan de kant zetten met de motor uit en laten afkoelen. De oorzaak was ook duidelijk: een afgebroken ontluchtingsleiding (in dit geval de slang die van de cilinderkop naar het reservoir loopt).

Enkele kilometers terug zat een dorp met garage (en naar wat later bleek ook een BMW-dealer). We namen dus de gok om dat stuk te proberen te overbruggen. Zonder mechanische sympathie had ik dat wel gered, maar echt genoeg koelvloeistof zat er ook weer niet in.

De hulptroepen

Moderne auto’s hebben een knop om de cavalerie op te roepen, dus die maar ingedrukt. Vervolgens gebeurde er van alles (en bleek de locatie wel met BMW gedeeld), maar het duurde lang genoeg om zelf ook te gaan bellen.

Via SMS-jes, telefoontjes en een website werden we bijzonder goed op de hoogte gehouden van het hele proces. Natuurlijk is géén pech krijgen nog fijner, maar het eerste contact met de BMW-pechhulp was prettig. De rest van de familie konden naar een restaurant wandelen 350m verderop. Daar was een terras, een speeltuin en een kindvriendelijke kaart. Ik kreeg de taak om te wachten op de pechhulp die overigens vlot arriveerde. Om 11:15u schoten we de pechmelding in en om 11:49u arriveerde de Zwitserse pechhulp. Na één blik onder de motorkap takelde die de 530i op.

Zwitsers houden van lunch

Binnen het uur stond ik met de 530i bij de lokale BMW-dealer. Daar trad de enige kink in de kabel op: tussen 12:00u en 13:00u was die dicht voor de lunch. Wachten dus.

Daarna was de service ook daar weer voortreffelijk, direct diagnose, koffie en of ik de X3M wilde lenen om te lunchen. Dat laatste heb ik afgeslagen, eierkoeken, water en koffie waren voldoende.

De diagnose was er ook snel: een afgescheurde retourleiding van de cilinderkop. Het onderdeel had een levertijd van één dag, dus het was tijd voor een alternatief. Van alle 5-series op het terrein werd de motorkap opengetrokken, maar helaas bleek die toch allemaal nét een andere leiding te hebben.

Tijd voor de McGyver oplossing dus. Die heeft het 3.000 km volgehouden, dus hulde voor de Zwitserse monteurs! Inmiddels is het al opgelost door BMW Dubbelstein (tegenwoordig Hedin).

De bekende zwakke punten van de B48 viercilinder turbo van BMW

Op de bingo-kaart hadden we dus al één van de aandachtspunten van het tweeliter grote turbo viercilinder blok van BMW (B48, MINI gebruikt dit blok ook) dus al gehad.

De oliefilterbehuizing is een ander zwak punt. Tijd om Ekrem van de Baan Garage in Rotterdam in stelling te brengen. Dat is op zich wel aardig, vaak weten ze bij de universele garages beter wanneer de problemen gaan optreden. Onze BMW 530i heeft pas net meer dan een ton gelopen, dus vanuit dat perspectief kon het nog wel. Het bouwjaar is echter 2017, dus dat deed me besluiten het maar aan te pakken.

We hebben meteen maar de accu doorgemeten. Op een nog redelijk koele dag zat die nog maar op 60% capaciteit. Ik moest terugdenken aan het interview wat ik met een Wegenwacht man had. Met preventief onderhoud kan je best wat pechgevallen voorkomen. Juist bij moderne auto’s wil de accu’s nog wel eens in één klap de geest geven. Ook die zit er weer nieuw in, het mag wel eens een keer na 8 jaar.

3 nieuwe banden

De linkervoorband was al eens vervangen, want daar zat een ei op. De rechtervoorband was toen nog echt te goed om weg te mikken. Dat kon mijn zuinige Hollandse geest natuurlijk echt niet aan.

Voor zover ik weet, waren de banden verder nog nooit gewisseld. Er is een winterset en een zomerset, dus laten we uitgaan van zo’n 50-60.000 km per setje.

Tijdens het ritje waarin we de 100.000 km aantikte, besloot de rechterachterband dat het genoeg was geweest. Maar dan ook echt. De uitgerukte wegenwachter “had dit nog nooit meegemaakt”. Na de derde prop in de binnenste rand van de achterband gaf hij het op. Ik vermoed dat bijna 8 jaar met een beetje camber op de achteras rijden te veel was voor de band. De complete binnenste rand van de band leek verdwenen.

Het irritante met dat soort slijtage is dat de rest van de band nog best redelijk leek. Zelfs als je onder de auto ging liggen, zag het er prima uit. Niet nieuw, maar het zag er niet uit als een band die NU vervangen moest worden.

De BMW 530i kon dus weer de bergingstruck op en kwam retour met twee verse achterbanden. Los van de kosten, was het helemaal top. Behalve dat ik me realiseerde dat de vierde band ook gewoon stokoud is. Dus ook die doen we nu maar even preventief. Michael de Groot van Premio de Groot had hem in een handomdraai voor me besteld.

Doorrijden of inruilen

Irritant om twee keer een sleepwagen nodig te hebben, maar in beide gevallen had het erger kunnen uitpakken. We rekenen het de 530i dus niet aan, maar ik ben wel blij om wat van het preventieve werk te hebben gedaan.

De andere, misschien leukere optie was om de BMW 530i Touring in te ruilen. De Autoblog podcast luisteraars weten dat ik met ChatGPT de business case heb gemaakt om de 5-serie op een Taycan in te ruilen.

Het komt er eigenlijk op neer dat ik dan 30 mille bijbetaal om vervolgens minder energiekosten te hebben. De totale kosten per maand zijn vermoedelijk verder vergelijkbaar. De Taycan is handiger voor korte ritten, maar ook veel onhandiger voor de vakantieritten. Met de 530i reden we 1330 km in 11 uur en 29 minuten en verbruikten dan 9,3 liter per 100 km. Er is geen echt geen enkele elektrische auto waarmee je dit gaat redden.

We hebben een eigen oprit, eigen laadpaal en een heel sloot zonnepanelen. Een PHEV zou wat dat betreft ook een goede optie zijn voor huize Karssen. Lekker elektrisch tokkelen voor de korte ritjes en de lange afstanden gewoon lekker tanken. Een facelift 530e (of 330e) Touring voelt dan als een verstandige keuze.

Het probleem: ik word er niet echt enthousiast van. Het voelt als te verstandig en ik merk dat ik dan de extra euro’s er niet voor over heb. Wellicht wachten tot de 550e Touring van de nieuwe generatie 5-serie betaalbaar worden. Tot die tijd rijden we nog even door in de BMW 530i Touring. Tenzij er iemand écht van zijn Taycan af moet. Of van zijn M340i Touring. De vrouw des huizes vindt een G-klasse “ook wel leuk”, de kinderen een Urus.

We rijden nog even door met de 530i

Nadat alle puntjes weer waren aangepakt, mag het geen verrassing zijn dat we nog even doorrijden met de 530i. Het is ook nog eens een exemplaar uit de gouden tijd van automobiel bouw. Alle hulpsystemen zitten er wel op, maar je mag ze gewoon uitzetten. En ze blijven ook uit. De Lane Keeping functie houdt zich dus de koest, maar de dodehoekwaarschuwing is wel actief.

Wellicht moet de automaat een keer gespoeld worden. En van mijn vrouw mag het niet, maar een klein chipkuurtje is misschien ook een optie.