De BMW M4 Cabrio heeft een zacht randje #test

De BMW M4 Cabrio lijkt op papier gewoon een M4 Coupé zonder dak, maar tijdens deze test blijkt het verschil groter dan verwacht. BMW levert hem uitsluitend als Competition xDrive met automaat. De bekende 3,0-liter S58-zescilinder met twee turbo’s levert 530 pk en 650 Nm, goed voor 0-100 in 3,7 seconden en 280 km/u met het M Driver’s Package.



Het bijzondere vouwdak zit tussen een stoffen kap en een hardtop in. Aan de buitenkant oogt het als stof, terwijl harde panelen en een glazen achterruit ervoor zorgen dat de M4 met gesloten dak bijna net zo stil aanvoelt als de Coupé. Openrijden kan ook, en juist dan krijgt deze M4 een ander karakter.



De Cabrio weegt bijna 200 kilo meer dan de Coupé. Dat extra gewicht zit grotendeels achterin door het dakmechanisme. BMW heeft het onderstel en vermoedelijk ook de xDrive-software daarop aangepast. Het resultaat is minder scherp en minder speels dan bij de M3 en M4 met vast dak. Waar die auto’s graag hun achterkant laten meedoen, blijft de Cabrio neutraler, rustiger en comfortabeler.



Dat klinkt misschien als kritiek, maar het past goed bij deze uitvoering. Je hoeft niet voortdurend de hooligan uit te hangen om ervan te genieten. Met het dak open, veel koppel en voldoende grip is dit vooral een razendsnelle vierzits-GT waarmee je ontspannen kunt toeren.



De testauto kost door keramische remmen, Individual-lak en Tartufo-leer ongeveer 194.000 euro. Absurd veel geld, maar als je snelheid, luxe en open rijden wilt combineren, is dit een compleet pakket.



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