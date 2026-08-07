Er zijn twee hetere versies van de BMW iX3 onderweg

We zien de BMW iX3 al mondjesmaat op het Nederlandse asfalt voorbij komen rollen. En dat is nog maar het begin van het elektrische feest, want naast een i3 en een elektrische M3, krijgt de hoger op de pootjes staande variant ook wat pepers toegedient.

Als je nu in de configurator van de BMW iX3 kijkt, heb je de keuze uit de 40 en de 50, al dan niet met M-pakketje. Beiden zijn niet bepaald de minst toebedeelde, maar toch hebben we het hier blijkbaar over instappers. Volgens de tamtam is het namelijk zo dat BMW nog twee wat hetere varianten op de planning heeft staan.

BMW iX3 M60 xDrive

De eerste daarvan kan je wel raden: een iX3 M60 xDrive. Een stapje boven de 50 met vooral meer vermogen op de achteras. Voor deze variant zou de Germaanse automaker namelijk dezelfde elektromotor op de vooras gebruiken als in de 50, maar op de achteras een krachtigere variant monteren. Om specifiek te zijn: de 320 pk en 500 Nm sterke variant wordt ingeruild voor een 418 pk en 605 Nm sterke krachtbron.

Natuurlijk gaat die upgrade gepaard met een upgrade van de ophanging naar M-specifieke onderdelen. Ook in het interieur zullen standaard M-stoelen te vinden zijn en heeft de auto het luxe audiosysteem en 21-inch wielen.

Een volledige M-versie

Daarnaast komt er nog een wat onverwachter model op de markt: de BMW X3 M, dus zonder i, maar net als de nieuwe elektrische M3, wel een i onderhuids. Helaas is er over deze versie nog niet zo heel veel bekend. Het vermoeden is dat hij een compleet andere aandrijflijn krijgt dan de iX3 M60 xDrive, maar dat hij mogelijk wel hetzelfde 108,7 kWh-metende accupakket tussen de wielen zal hebben liggen. Wellicht gaat ook de iX3 werken met vier elektromotoren die elk een wiel aandrijven.

Ook lijkt het erop dat we niet heel lang op meer informatie hoeven te wachten, want de aankomende twee jaar is BMW van plan om meer dan 40 nieuwe auto's te introduceren. Daaronder zitten er 6 van de 'Neue Klasse' .

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