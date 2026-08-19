De BMW XM is nu groener dan ooit

De BMW XM is al ‘groen’ in figuurlijke zin, want het is een heuse hybride, met op papier een keurige uitstoot. Over de praktijk zullen we het maar even niet hebben. Nu is de XM niet alleen figuurlijk, maar ook letterlijk groen.

Tuner Larte Design toont namelijk een BMW XM die volledig groen is. De velgen, de diffuser, de spoilers en zelfs de uitlaateindstukken zijn groen. De carrosserie zelf is matgroen, de overige onderdelen zijn uitgevoerd in groen carbon. Dat is heel eh… uniek.

Zoals je ziet, zit het ‘m niet alleen in de kleur, de XM heeft ook een volledige bodykit gekregen van Larte Design. Deze bestaat onder meer uit een nieuwe motorkap, niet één maar twee spoilers, een diffuser, een splitter en wielkastverbreders, allemaal van carbon. In dit geval dus groen carbon.

Controversieel design

Grappig genoeg geeft Larte Design zelf toe dat de XM een controversieel design heeft. Maar volgens hen heeft de XM geen facelift nodig, maar een identiteit. En dat is wat ze met deze bodykit gedaan hebben. Juist ja…

De tuner heeft zich verder niet bemoeid met de techniek. Deze specifieke BMW XM heeft ‘gewoon’ de standaard 653 pk en 800 Nm aan koppel. Dat is overigens niet eens het maximale vermogen dat je in een XM kunt krijgen, want er is ook nog de Label (voorheen Label Red) met 748 pk. Al dat uiterlijk vertoon en dan heb je dus nog niet eens de snelste XM. Al kun je deze bodykit natuurlijk ook gewoon monteren op een XM Label. Andy van der Meijde zal er vast laaiend enthousiast van worden.

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