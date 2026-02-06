De BP bij jou om de hoek gaat nu écht weg

Het einde van BP is nu echt in zicht, maar dat is OK.

Het heeft even geduurd, maar nu is het einde toch echt daar. Na een verkoopproces dat in november 2024 begon, kwam in de zomer van vorig jaar het nieuws naar buiten. BP gaat verdwijnen uit het Nederlandse straatbeeld. Toch merkte je daar maar bar weinig van, toch? Nu is het moment dat jij ook daadwerkelijk meekrijgt dat de Nederlandse tankstations zijn overgenomen.

Afgelopen maandag is de nieuwe uitbater begonnen met de ”rebrandingoperatie”. Die uitbater heet Catom, wat je wellicht niet zoveel zal zeggen. Die naam komt dan ook niet boven het pompstation te hangen. Nee, daarvoor heeft het bedrijf, het merk OK.

De eerste vier BP-stations worden deze week nog omgebouwd. Het gaat om de Brabantse stations BP express Kaatsheuvel, BP Middellaan (Dongen), BP de Voldijn (Waalre) en BP ‘t Hazennest (Tilburg). Hierna moeten er binnen acht weken maar liefst 24 tankstations worden ‘gerebrand’.

Wordt tanken duurder bij de nieuwe tankstations?

Even leek het erop dat je de verandering niet alleen voor het oog, maar ook voor de portemonnee zou veranderen. Catom zou een hogere toeslag van de uitbaters vragen dan BP. Dikke kans dat de brandstofprijs daar onder zou leiden. Gelukkig komt het niet zo ver. De verhoogde toeslag zou zijn teruggedraaid nog voor de overname compleet was.

Worden alle BP-stations straks OK-stations?

Uiteindelijk krijgen in totaal 175 tankstations OK-aankleding. In eerste instantie was het plan om 300 stations over te nemen. Wat gebeurt er met die andere 125 BP-stations? Dat vroeg Mobility Energy zich ook af. Zij kwamen in contact met Catom.

Het gaat om ”ongeveer 100 van de 300 locaties” die dealer owned zijn. Waarschijnlijk zijn dat er 125 (300-175=125, toch?). Dat wil zeggen dat het pompstation eigendom is van een zelfstandige ondernemer. Hij exploiteert zelf het station en heeft een contract bij een oliemaatschappij.

Wat gebeurt er met de dealer-owned tankstations?

Er is nog veel onduidelijkheid over de overige 125 stations. Ook wij hebben geprobeerd contact te leggen met Catom, maar tevergeefs. Op de website lezen we echter een duidelijk statement. Bij de FAQ antwoordt Catom op de vraag ‘Worden alle bp tankstations nu OK tankstations?’ met het volgende. ”Ja, alle bp tankstation in Nederland gaan geleidelijk over naar het merk OK. Dit gebeurt stap voor stap, dus je blijft bp uitingen zien”, lezen we.

Als we daar dus vanuit gaan, worden ook de tankstations van BP-dealers overgenomen. Wellicht dat die pas volgend jaar worden getransformeerd. En zo zou er dus een definitief einde komen aan het BP-tankstation in het Nederlandse straatbeeld. Het was leuk bij je getankt te hebben, groene benzinegigant.

Foto: MILLTEK Golf R gespot door @julian06