De Brabus 850 Buschemi heeft héle dikke sloffen

Nee maar, echt!

Door het oneindige aantal variaties van de G-Klasse dat we voor de kiezen krijgen, zou je zeggen dat het einde van het wagentje toch wel in de buurt begint te komen. Dat is ook wel zo, maar dat neemt niet weg dat we op de valreep nog steeds overdonderd kunnen worden door moeilijk dikke Geländewagens.

Brabus waagt zich er nog maar eens aan. Dit keer is het een G63 die samen met ontwerper Jon Buschemi is omgetoverd tot een luxueuze designerhut. De binnenzijde is verfijnd met wat volgens Brabus ‘het best verkrijgbare leer’ is. De wagen is zowel van binnen als buiten praktisch volledig uitgevoerd in zwart. De schaarse plekken waar de SUV niet gestreeld wordt door de absentie van kleur, werden opgevuld met rode of gouden accenten.

De 6-liter biturbo V8 in het vooronder van de G63 produceert toevalligerwijs 850 pk en een tenenkrommende 1.450 Nm aan koppel. Ondanks zijn gewicht van meer dan 2.500 kg knalt hij zonder slag of stoot in ongeveer 4 seconden naar de 100 km/u. De G-Klasse is elektronisch gelimiteerd tot 260 km/u, waarschijnlijk omdat de banden rondom de 23″ velgen anders zouden exploderen.

Maar waarom moet je nu precies deze Brabus kopen? Heel simpel, je krijgt er niet alleen twee paar sneakers bij, maar ook nog een driedelige kofferset die door Buschemi is ontworpen. Gezien de prijs van € 410,000 (zonder belastingen, uiteraard) is dat het natuurlijk helemaal waard! *kuch*