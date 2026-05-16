De Brabus Bodo is een V12 coupé van € 1,3 miljoen!

We kennen Brabus natuurlijk als tuner van Mercedes en diverse andere merken, maar nu gaan ze veel verder dan tuning. In de Brabus Bodo is geen bestaande auto meer te herkennen.

Brabus is deze auto al maanden aan het teasen en er waren ook foto’s gelekt van een mysterieuze zwarte coupé. Maar nu weten we eindelijk wat het precies is. En nee, het is geen verbouwde Mercedes. Onderhuids is de Brabus Bodo een Aston Martin Vanquish.

Op zichzelf staand product

Brabus heeft de auto dusdanig verbouwd dat er met geen woord gerept wordt over Aston Martin. Ze presenteren de Bodo als een op zichzelf staand product. En eerlijk is eerlijk: vanbuiten is er vrijwel niets meer wat aan de Vanquish herinnert. Zelfs de koplampen en achterlichten zijn nieuw.











We durven niet te beweren dat deze Brabus fraaier is dan een Aston Martin, maar het is zeker een imposante auto om te zien. De grote grille en de enorme overhang aan de achterkant geeft de auto een statige uitstraling. Het design is geïnspireerd op the golden age of the automobile. Daarmee doelt Brabus ongetwijfeld op het vooroorlogse tijdperk.

Droom van Bodo Buschmann

Het bouwen van een grote GT geïnspireerd op het verleden was de droom van Brabus-oprichter Bodo Buschmann. Dit heeft hij helaas nooit kunnen realiseren, omdat Buschmann in 2018 op 62-jarige leeftijd overleed. Daarom heeft zijn zoon – die het stokje overnam – nu deze auto gebouwd, en vernoemd naar zijn vader.











De mannen van Brabus hebben de Vanquish niet alleen een volledig nieuwe carbon carrosserie gegeven, ze hebben natuurlijk ook de motor onder handen genomen. De 5,2 liter biturbo V12 levert standaard al 835 pk en 1.001 Nm, maar Brabus heeft er een setje nieuwe turbo’s opgeschroefd. Het resultaat? 1.000 pk en 1.200 Nm. Daarmee kan de Bodo in 3,0 seconden van 0 naar 100 sprinten en een topsnelheid van 360 km/u bereiken.

Ook in het interieur is Brabus verder gegaan dan bij een gemiddeld tuningproject. De binnenkant is niet alleen opnieuw bekleed, Brabus heeft ook het dashboard op de schop gegooid met ronde ventilatieroosters. Daardoor heb je eerder het gevoel dat je in een Mercedes zit dan in een Aston Martin.

Prijskaartje

Brabus bouwt slechts 77 exemplaren van de Bodo, een verwijzing naar het jaar waarin Bodo Buschmann het bedrijf heeft opgericht. Daarvoor nemen ze de tijd, want er worden maar 10 à 15 exemplaren per jaar gebouwd. Het prijskaartje is natuurlijk niet mals: de vanafprijs is € 1 miljoen, exclusief belastingen. Mocht je een Brabus Bodo op Nederlands kenteken willen, dan moet je rekenen op ruim € 1,3 miljoen.