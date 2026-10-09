Dit is de breedste auto ter wereld en hij is straatlegaal!

Kennen jullie de smalste auto ter wereld nog? Nou maak dan je borst maar nat, want de volgende creatie gaat precies de andere kant op. Maak kennis met de breedste auto ter wereld. MET VEERTIEN BEKERHOUDERS!! Oh, en hij is straatlegaal.

Breder dan een Toyota IQ lang is

Fever, of zoals hij op YouTube beter bekendstaat: Prop Department, kennen jullie misschien wel van zijn nogal lijpe autoprojecten. Hij heeft er voornamelijk een handje van om vooral de grenzen op te zoeken. En na zijn extreem smalle Festiva was het tijd voor het volgende project.

Nu is de beste man weer terug, en deze keer niet met een smalle, maar met de breedste auto ter wereld.

Voor dit project koos Fever wederom voor een oude Ford Festiva. Echter was één niet genoeg dus besloot de Youtuber maar liefst drie Festiva's van 250 dollar per stuk te gebruiken. Het ongekend lijpe resultaat is een Festiva van een bizarre 3,05 meter breed. Om dat even in perspectief te brengen: een Toyota IQ is ongeveer 3 meter lang...

Waarom zo breed? In Tennessee mag een voertuig zonder speciale maatregelen maximaal 8,5 feet (2,59 meter) breed zijn. Dit kan je met een speciale vergunning nog oprekken naar 10 feet (3,05 meter). Daar zou je eventueel nog overheen kunnen gaan, maar dan moet je gaan werken met extra verlichting, vlaggetjes, stickers etc. Dat was dan weer iets te veel van het goede.

Een Festiva, maar dan net anders

Om deze auto zo breed te krijgen heeft Fever de carrosserie doormidden gezaagd en deze vervolgens voorzien van een gigantische hoeveelheid staal. Alles werd vervolgens weer met elkaar verbonden en alle bestaande onderdelen werden aangepast naar de nieuwe 'afmetingen'.

De achteras bijvoorbeeld is enorm verbreed. Maar ook de besturing is aangepast. En omdat één stuur kennelijk niet genoeg is voor een auto die zo breed is, kreeg de Festiva zelfs twee stuurtjes: eentje links en eentje rechts.

Binnenin wordt het hele gebeuren nog veel mooier. De auto heeft namelijk nog steeds gewoon vier stoelen, echter staan die nu allemaal naast elkaar. Leuk om rond te rijden met je vrienden, minder makkelijk om ergens te parkeren. Je kan niet alles hebben.

Het mooiste van dit alles is misschien wel dat het niet gewoon bij een filmpje op een afgesloten terrein is gebleven. Fever nam de gigantisch brede Festiva gewoon lekker mee op een roadtrip van ongeveer 650 kilometer. Snelweg, binnenwegen en stadsverkeer: elke situatie kwam wel voorbij.

Uiteraard wordt je met dit soort gein meerdere keren aangehouden. Gelukkig voor Fever liep alles zonder boete af en konden de agenten er vooral om lachen. Het lijkt me ook best gek als je tijdens je shift in een keer zoiets als dit voorbij ziet komen. Het neppe kenteken was trouwens een iets minder goed idee.

Technisch is de auto trouwens wel echt een knap staaltje werk. Bedenk je dat alles moet worden aangepast. Om de aandrijfas maar even als voorbeeld te noemen. Deze moest aan de rechterkant zo ver worden verlengd dat die uiteindelijk langer was dan de cardanas van sommige achterwiel aangedreven auto's. En het mooiste: met al deze aanpassingen haalt de auto nog steeds 110 km/u.

Of dit nou ook echt de breedste straatlegale auto ter wereld is. Geen idee. Maar daar gaat het eigenlijk ook helemaal niet om toch?

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover