De cabrio komt weer helemaal terug! Uit China…

Wat was het afgelopen vrijdag toch een feestje. In China dan, want daar ging de Autoshow van Beijing van start. En daar ging het dak er vrij letterlijk vanaf.

Waar wij hier in Europa steeds minder cabrio’s zien verschijnen, lijkt men in China de smaak te pakken te hebben. Eerder kregen we al de MG Cyberster, maar nu komt ook BYD, of eigenlijk moeten we Denza zeggen, met de Z die verdacht veel lijkt op een Maserati GranCabrio. Iets wat waarschijnlijk maar weinig mensen een vervelende inspiratiebron vinden.

Intelligentie inbegrepen

BYD noemt de Denza Z ‘de allereerste intelligente elektrische supercar’, maar legt het niet uit hoe intelligent ie dan eigenlijk is. Wel weten we dat hij meerdere ronden op de Nürburgring heeft gedaan en daarbij records heeft gezet en dat ie overweg kan met een Flash Charger. Laad - en rondetijden worden (nog) niet gegeven.

Daarnaast is de Z, in tegenstelling tot de Z9 GT, wel volledig elektrisch. Toch match hij het vermogen redelijk. De Z haalt naar verluidt zo’n 1.000 pk uit zijn elektromotoren, waarmee een sprint naar 100 in minder dan 2 seconden geklaard moet zijn. Net iets minder dan de Yangwang U9 Xtreme (ook van BYD) die het met een piekvermogen van slechts 3.000 pk moet doen. Verschil moet er zijn, laten we maar zeggen.

Formula X

Of toch niet helemaal, want wederom uit de stallen van BYD kwam diezelfde vrijdag nog een cabrio rollen. Onder de vlag van Fangchengbao werd de Formula X op de autoshow gepresenteerd. Een dakloze elektromobiel met een nog iets meer supercar-gehalte dan de Denza Z. Maar bij deze auto is er nog niet helemaal rekening gehouden met een marktintroductie (er wordt gesproken over volgend jaar) en dus kan alles nog. Denk aan bijvoorbeeld een volledig uit koolstofvezel opgetrokken carrosserie, vleugeldeuren en iets wat de makers een ‘Battle Cockpit’ noemen. In dat laatste vinden we sportstoelen met vierpuntsgordels en een racestuur.

Omdat we het hier over een conceptmodel hebben waar ooit, mogelijk, misschien een productievariant van komt, communiceert Fangchengbao helaas niets over een hypothetisch vermogen, actieradius of andere relevante zaken. Het design moet voor nu het zware werk doen.

De Denza Z zal zijn officiële onthulling op Goodwood Festival of Speed krijgen. Het jaarlijkse snelheidsfeest vindt dit jaar op 9 t/m 12 juli plaats bij het Britse Goodwood House. Of de Formula X, of het daarvan afgeleide productiemodel ooit naar Europa komt? Dat laten we je nog weten.