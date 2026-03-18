Cabrio's verdwijnen uit het Nederlandse straatbeeld

Misschien had je dit gevoel ook al, maar er zijn nu ook cijfers die het ondersteunen. De cabriolet verdwijnt langzaam uit het Nederlandse straatbeeld.

Volgens het RDC neemt het aantal geregistreerde cabrio’s in Nederland rap af. Eind 2025 stonden 243.828 cabrio's geregistreerd in Nederland, dat is 2,48% van het totale aantal auto’s. In 2024 was dat percentage nog 2,73%, in aantallen waren er dat 252.008 dakloze exemplaren.

Jullie bejaarden willen allemaal hoog zitten

Voor diegenen die net onder een steen vandaan kruipen: ook dit is weer de schuld van de SUV (en de EU en politici in het algemeen). De SUV was in 2021 nog goed was voor 34 procent van het park van jonge auto's, maar dat aandeel is inmiddels gegroeid naar meer dan 54 procent.

Volgens RDC “kiest de markt voor hoge, veelzijdige voertuigen”. Wij zien vooral een kudde schapen die een “stoere” SUV kiest die dankzij voorwielaandrijving direct vastloopt in de eerste plas met modder. Maar jullie tere lijfjes varen wel bij een hoge instap en jullie nemen het extra brandstofverbruik voor lief.

Er zijn bijna geen nieuwe cabrio’s meer

Als je de prijslijsten erop naslaat is het voor de cabrio-liefhebber heel hard janken. Bij merken zoals Opel, Ford, DS, Renault, Alfa Romeo en Volvo verdwenen de cabrio’s. Zelfs bij het “premium” Audi zijn alle cabrio’s gesneuveld. Een paar jaar geleden had Audi de TT Roadster, R8 Spyder, A3/S3 cabriolet en de A5/S5 cabriolet. Nu komen er nog exact NUL cabrio’s uit Ingolstadt, Audi wordt een heerlijk doorsnee merk zo.

In de nieuwverkopen is deze trend ook terug te zien. In 2025 werden 954 nieuwe cabrio's verkocht in Nederland, wat slechts 0,25 procent van de totale nieuwverkoop van personenauto' was. Ter vergelijking: in 2021 lag dat aantal nog op 1.661. Daarmee is de nieuwverkoop van cabrio's in vier jaar tijd met ruim 40 procent gekelderd… ouch.

Ook in de jong gebruikte (en geïmporteerde) dakloze occasions is dit terug zien. Bij auto's jonger dan vijf jaar is de teruggang sterk zichtbaar: in die categorie daalde het aantal cabrio's van 18.128 in 2021 naar 9.661 eind 2025. Dat is een halvering in slechts vier jaar.

Op mijn verlanglijst staat nog wel een cabrio voor erbij, maar op alleen goede voornemens kan de autohandel niet draaien. Willen jullie ooit nog een cabriolet of is het nu wel gedaan voor dit autotype?

PS: ons eigen Donkervoort gaat dwars tegen de trends in en bracht nog wel een nieuwe cabrio op de markt: de P24RS