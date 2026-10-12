De Chinezen zijn hier en gaan nooit meer weg

Ooit was de autoshow van Parijs vooral het feestje van de Europese autofabrikanten. Renault, Peugeot, Citroën en de Duitsers lieten er hun nieuwste modellen zien en dat was het. Maar de tijden zijn veranderd.

Op de autoshow die vandaag begint, staan maar liefst twintig Chinese automerken. Twee keer zoveel als bij de vorige editie in 2024. Naast inmiddels bekende namen als BYD en Chery zijn er ook merken als Aito en Avatr. Nog nooit waren de Chinezen zo nadrukkelijk aanwezig in Parijs.

De Chinezen winnen terrein

Volgens een belangrijk Europees onderzoeksbureau hadden Chinese automerken in het tweede kwartaal al 10,7 procent van de Europese markt in handen. Een jaar eerder was dat nog 5,7 procent.

Vooral bij plug-in hybrides gaat het hard. Twee jaar geleden hadden Chinese merken daar in West-Europa nog maar 2,2 procent marktaandeel. Inmiddels is dat meer dan 26 procent. Maar daarvan weten we dat er de komende tijd een beperking op de import ligt, dus dat gaat een heel klein beetje schelen.

Brussel probeert de Chinese opmars ondertussen af te remmen met importheffingen en afspraken over de import van hybrides. Maar de Chinezen hebben Europa hard nodig. In eigen land loopt de verkoop terug en in Amerika komen ze nauwelijks binnen.

Europa moet aan de bak

Ondertussen proberen Europese fabrikanten terug te slaan met betaalbaardere elektrische auto's. Stellantis laat in Parijs bijvoorbeeld de nieuwe elektrische Citroën 2CV zien, waarmee het concern de concurrentie met de goedkopere Chinese modellen wil aangaan.

Dat wordt nog een flinke klus. Volkswagen schrapt duizenden banen, BMW moet bezuinigen en de Chinezen blijven nieuwe modellen introduceren.

Het worden lastige tijden voor de traditionele merken. Maar goed, laten we afsluiten met een oproep: Koopt Europeesche waar, zo helpen wij elkaar.