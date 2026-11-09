De cijfers bewijzen het, we worden écht hard genaaid

Hoe lang pikken we het nog?

Hoe lang pikken we het nog?

Hoe lang pikken we het nog?

Dat autorijden in Nederland niet goedkoop is, hoeven we je waarschijnlijk niet meer te vertellen. Maar hoe erg is het eigenlijk als je onze autobelastingen vergelijkt met die in de rest van Europa? Nou, behoorlijk erg dus.

Op Reddit verscheen een opvallend kaartje waarop te zien is hoeveel belasting je in verschillende Europese landen betaalt voor precies dezelfde auto. Als uitgangspunt is een nieuwe Volkswagen Golf 2.0 TDI met 150 pk uit 2026 genomen.

De maker rekende uit hoeveel belasting je in vijf jaar kwijt bent. Daarbij zijn de btw, de aanschafbelasting en vijf jaar wegenbelasting opgeteld. Brandstof, verzekering en onderhoud tellen dus niet mee. Kijk en verbaas je...

Nederland doet lekker mee aan de top

In Nederland kom je volgens de berekening uit op maar liefst 32.800 euro. Daarmee staan we op de vierde plaats van de onderzochte landen. Alleen Turkije (86.700 euro), Denemarken (57.900 euro) en IJsland (30.000 euro) zitten in dezelfde dure hoek, waarbij Nederland overigens nog boven IJsland eindigt.

Het verschil met onze buurlanden is behoorlijk pijnlijk. In België betaal je over vijf jaar 11.300 euro aan belastingen en in Duitsland zelfs maar 8.400 euro. Dat scheelt met Duitsland dus 24.400 euro voor precies dezelfde Golf.

Ook Frankrijk (8.600 euro), Luxemburg (6.900 euro) en Zwitserland (6.700 euro) zijn volgens het kaartje een stuk voordeliger.

Er zit wel een kanttekening aan deze vergelijking. De maker gaat in ieder land uit van dezelfde netto aanschafprijs en dezelfde uitvoering van de Golf. In werkelijkheid verschillen de prijzen en belastingregels per land. Bovendien gaat het om een eigen berekening van een Reddit-gebruiker, niet om officieel Europees onderzoek.

Maar zelfs met die kanttekening is het verschil opvallend. Wie in Nederland een nieuwe diesel-Golf koopt, betaalt volgens deze berekening in vijf jaar bijna vier keer zoveel belasting als iemand met dezelfde auto in Duitsland.

Nederland. Leuker kunnen we het niet maken. Wel duurder.