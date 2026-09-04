We kunnen weer opgelucht ademhalen

Het duurt even, maar dan heb je ook wat. Eindelijk beginnen al die mensen die over zijn gestapt op een elektrische auto ook daadwerkelijk iets bij te dragen aan de luchtkwaliteit in ons land. Die wordt er voor het eerst in tien jaar namelijk iets beter op.

De laatste keer dat men ietwat positief was over de luchtkwaliteit in Nederland, was tijdens de coronapandemie. Destijds werd er minder CO2 de lucht in geslingerd omdat niemand meer achter het stuur van z'n auto mocht kruipen. Tot die tijd (en na die tijd ook) toonde de uitstoot van koolstofdioxide netjes een stijgende lijn. Maar daar kwam vorig jaar een einde aan, zonder hulp van een wereldwijde pandemie.

Het is allemaal de schuld van de EV

Tenminste, het is maar hoe je de opkomst van de elektrische auto bekijkt, want juist die is als schuldige aan te wijzen voor het doorbreken de al tien jaar groeiende CO2-uitstoot. Dat berekende het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hoewel personenauto's nog steeds goed zijn voor 58 procent van de in totaal 26,6 miljard kilo CO2 die vorig jaar in ons luchtruim gepompt werd, is dat cijfer toch met 1,9 procent gedaald ten opzichte van een jaar eerder. En dat terwijl er 0,6 procent meer kilometers werden afgelegd.

Als je het vergelijkt met de cijfers van 2015 komt het verschil uit op 9,1 procent minder. Omgerekend is dat zo'n 608 miljoen kilo minder CO2 die jaarlijks in onze lucht komt. Dat is grotendeels te danken aan het wagenpark dat op dit moment voor 7,9 procent uit volledig elektrische auto's bestaat.

Nu de vrachtwagens nog

Toch is er ook een deel van het wegverkeer dat nog steeds roet in het eten gooit: bedrijfsvoertuigen. Hoewel ook deze sector een lichte daling inzet tegenover 2024 (vooral doordat er 0,7 procent minder kilometers gereden werd), stootte het over 2025 toch bijna 1,2 miljard kilo CO2 meer uit dan in 2015 het geval was. De oorzaak voor deze stijging ligt volgens het CBS in het feit dat bedrijfsvoertuigen in tien jaar tijd bijna 15 procent meer kilometers op jaarbasis zijn gaan rijden.

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