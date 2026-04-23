Knappe puristenauto met BMW zes-in-lijn is sterker dan ooit!

Er zijn door de jaren heen heel wat Britse automerken gesneuveld (en ook een paar die terug proberen te komen). Maar Morgan Cars uit Malvern blijft fier overeind staan. Wat heet: vandaag zien we een nieuwe Morgan Supersport die ook nog eens de allersterkste Morgan met een BMW zes-in-lijn is.

Voor het eerst doorbreekt Morgan de grens van 400 pk. Vandaar dat de nieuwe auto de naam Morgan Supersport 400 heeft. Onder de sierlijke kap ligt de BMW B58 'O1'-motor. Dit is de 3,0-liter zes-in-lijn turbomotor uit Beieren die je ook terugvindt in de BMW M340i (G20), Z4 M40i en dus ook Toyota Supra A90.









In de beeldige Morgan Supersport 400 produceert de zescilinder maar liefst 407 pk. Da’s genoeg om de tweezitter in 3,6 seconden naar de 100 km/u te katapulteren. Da’s vlugger dan de Supra met, in de basis, hetzelfde blok. Schakelen gaat via de boterzachte achttraps automaat van ZF. Helaas niet zelf roeren dus, maar het verzetten van de PRND-pook doe je optioneel wel met een aluminium stok.

Het uiterlijk van de Supersport 400 lijkt op het eerste gezicht niet veel anders dan andere moderne Morgans en dat is een compliment. Wie beter kijkt, ziet andere luchthappers voor en een nieuwe afwerking voor de onderste carrosseriedelen. Die moeten beter afsteken tegen de aluminum delen (waarover zo meer). Klanten kunnen kiezen uit vier nieuwe satijnen lakafwerkingen: Forged Grey, Silk Silver, Sail Silver en Horizon Blue. Optioneel voegt Morgan er koraalkleurige accenten aan het exterieurdetails, remklauwen en interieurelementen toe.









Even terug naar dat aluminium, want dit materiaal speelt een belangrijke rol bij de Supersport 400. De basis van de auto, het CXV-platform, is van verlijmd aluminium. Dit maakt het chassis zowel licht als stijf. Om dit te benadrukken zijn er dus ook wat aluminium details. Verder is de ophanging herzien en zijn er verstelbare dempers van Nitron die je in maar liefst 24 verschillende standen kunt instellen. Op de optielijst vinden we ook nog een sperdiff. Het geluid van de BMW-motor moet lekker hoorbaar zijn door een gloednieuw uitlaatsysteen. De wielen bestaan uit 19-inch gesmede Sportlite-velgen met Michelin Pilot Sport 5-banden eromheen. Standaard zijn de wielen zilver, maar je kunt ook bijbetalen voor bronzen exemplaren.

Vanbinnen houdt Morgan het rechttoe rechtaan. In de basis is de bekleding van leer, maar er zijn ook alcantara-opties, inclusief voor het bekleden van het stuur. Er zitten verder nog wijzerplaten in een firma genaamd Caerbont en de stiksels zijn op maat gemaakt.

