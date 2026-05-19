Met deze Marktplaats-camper moet je oppassen voor OekraÏense drones

Wat is er avontuurlijker dan op pad gaan met een stokoude camper op off-roadbanden? Precies, helemaal niks! Op Marktplaats hebben we een übercoole camper gevonden voor de avontuurlijk aangelegde types in ons midden.

Het betreft een heuse UAZ Bukhanka. Inderdaad, de camper is niet Duits, Frans of Italiaans, maar Russisch. Dit ding ziet er oud uit, maar vergis je niet: hij wordt nog tot op de dag van vandaag gebouwd. De Bukhanka is al sinds 1958 in productie. Deze camper kan dus vrijwel ieder bouwjaar hebben, maar in dit geval gaat het om een exemplaar uit 1984.

Militaire roots

De Bukhanka (‘broodje’ op z’n Russisch) heette oorspronkelijk de UAZ-450 en werd – zoals zoveel Sovjet-producten – ontwikkeld voor het leger. Je denkt misschien dat het heel lang geleden is dat deze auto’s zijn ingezet voor militaire doeleinden, maar niets is minder waar. Ook bij de invasie van Oekraïne zijn er nog van deze UAZ-busjes ingezet. Die zijn natuurlijk extreem verouderd en vormden een makkelijk doelwit voor Oekraïense drones. Dat maakt deze camper wel gevaarlijk: je kan dus aangezien worden voor het Russische leger...

Hoewel dit exemplaar dus uit 1984 dateert, is de motor een stuk moderner. We weten niet alle details, maar het gaat in ieder geval om een 2,7 liter injectiemotor die 143 pk levert. Die motor zit overigens op een bijzonder plek: tussen de voorstoelen. Qua looks is het verder een old school UAZ, inclusief een interieur dat in de jaren ’80 al zwaar gedateerd was.

Modificaties

Deze Bukhanka is verder opgehoogd en voorzien van dikke 33 inch off-roadbanden. Verder zijn er een snorkel, een lier, een bullbar en een imperiaal gemonteerd. Met deze camper kun je dus ook wat meer exotische locaties opzoeken, in plaats van de gebruikelijke camping in Frankrijk.

We moeten het natuurlijk ook nog even hebben over de binnenkant, want dat is vrij belangrijk bij een camper. Binnenin is een hoekbank te vinden (die je om kunt toveren tot bed), een koelkast en nog wat opbergruimte. De keuken is een buitenkeuken. Het is allemaal vrij rudimentair, maar wat had je anders verwacht?

Mocht je graag met een Russische off-roadcamper op avontuur willen, dan mag je € 27.500 achterlaten bij de verkoper op Marktplaats. Als je geïnteresseerd bent kunt je ook nog het onderstaande YouTube-filmpje bekijken over deze Bukhanka.