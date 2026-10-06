De Countryman gaat eindelijk doen waarvoor hij gemaakt lijkt

De Mini Countryman is al een tijdje niet bepaald meer mini. Sterker nog, het is de grootste Mini ooit. En blijkbaar vindt het merk dat nog niet genoeg. De Countryman krijgt namelijk een nieuwe Untamed Edition, waarmee Mini ineens doet alsof zijn SUV’tje een serieuze terreinwagen is. Inclusief modderbanden, extra bodemvrijheid en zelfs een daktent. Ach, als die Dakar kan rijden...

De Countryman gaat van het asfalt

De Untamed krijgt een set dikke 19-inch wielen met Pirelli Scorpion All Terrain Plus-banden. De ophanging wordt 15 millimeter hoger gezet en dankzij de nieuwe combinatie van onderstel en banden komt er tot 19 millimeter extra bodemvrijheid bij, zodat je over iets meer kan rijden dan je dagelijkse verkeersdrempel.

Buiten dat heeft Mini de ABS, stabiliteitscontrole, besturing en het onderstel opnieuw afgesteld. Onder de auto komt ook nog wat extra bescherming en ook de voor- en achterkant worden aangepast. De wielkasten, dorpels en motorkap krijgen ook nog een matzwarte beschermlaag.

Dus in het kort: Mini heeft er daadwerkelijk moeite in gestoken en er niet gewoon een zak geld tegenaan gepleurd. Dit is niet alleen een setje zwarte velgen en een sticker met een berg erop.

De benzineversie is de Countryman S All4 met 241 pk uit de bekende B48 2,0-liter viercilinder, die je uiteraard ook in verschillende BMW's kan vinden. De elektrische SE heeft twee elektromotoren en 308 pk. Beide hebben vierwielaandrijving. Je kunt er dus daadwerkelijk mee van het asfalt af. Of dat ook betekent dat je ermee door de Ardennen moet gaan ploegen, laten we even aan je eigen gezond verstand over.













Alsof dat nog niet genoeg is

Mini gaat vervolgens helemaal gek met het outdoor-thema. De Untamed kan namelijk worden voorzien van een daktent, ontwikkeld samen met het Italiaanse AutoHome. Je kan dus eindelijk slapen op je Mini! Tijdens het rijden mag het dak zo’n 75 kilo dragen en stilstaand zelfs bijna 300 kilo.

En ja, natuurlijk kun je er ook bijpassende campingmeubels bij krijgen. Mini werkt daarvoor samen met Helinox, zodat je naast je peperdure Mini ook nog een bijpassend stoeltje en tafeltje in het bos kunt uitklappen. Maximaal genieten dus.

En het feest stopt daar natuurlijk niet. Ook binnenin is aan de avonturier gedacht. Er zijn speciale blauwe sportstoelen, donkere sierdelen, rubberen matten en een opbergvak met elastieken banden. Die moeten blijkbaar doen denken aan outdooruitrusting.

Er komt bovendien een nieuwe matte kleur: Frozen Nomad Blue. Het is de eerste matte reguliere productiekleur van Mini.

















Je betaalt ook voor de avonturier

De productie van de Countryman Untamed begint in november en de eerste exemplaren worden begin 2027 verwacht. In Amerika kost de benzineversie omgerekend ongeveer €40.200, inclusief de daar geldende bestemmingskosten. Daarvoor krijg je de Countryman S All4 met de verplichte opties en het Untamed-pakket. De Countryman Untamed komt ook naar Europa, maar hoeveel die gaat kosten is nog niet duidelijk.

Voor een auto die waarschijnlijk het grootste deel van zijn leven gewoon op asfalt doorbrengt, is het dus een behoorlijk lijpe metamorfose. Maar ach, als je ooit midden in de nacht met je Mini op een modderig bospad strandt, kun je in ieder geval de daktent uitklappen.

Dan is het geen pech meer. Dan heet het gewoon kamperen.

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