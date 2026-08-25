De crash van Max Verstappen op Zandvoort was eigenlijk een geluk bij een ongeluk

Na afloop van de laatste Grand Prix van Nederland leek Max Verstappen niet heel rouwig om het feit dat hij amper drie rondes mee heeft kunnen doen. Sterker nog, het was een geluk bij een ongeluk.

We gokken dat we maar weinig Max Verstappen-fans kunnen vinden die de crash van hun held zien als iets waar eigenlijk best een positief randje aan te vinden is. Het uitvallen van de volksheld deed bij velen tranen over de wangen rollen, maar niet bij oud-F1-coureur en nu F1-commentator Nico Rosberg. Naast dat volgens hem een overduidelijke tegenvaller voor de Limburger is, vond hij toch nog het zilveren randje: Verstappen had geluk.

"Het was ontzettend jammer, want iedereen stond hem toe te juichen, en dan zo vroeg in de race al uitvallen", aldus Rosberg "Maar het lag aan de omstandigheden. We zeiden al: het is gewoon ongelooflijk moeilijk om onder die omstandigheden, en vooral op de slicks, de grenzen van de grip in te schatten, en dus kreeg zelfs de beste van dit moment, de beste coureur hier, een zware crash."



"En zoals Max al zei, hebben we daar echt geluk gehad, want als hij spint en midden op de baan blijft liggen, en het hele grid komt op volle snelheid aanrijden, dan kan dat een enorme kettingbotsing met meerdere auto’s worden waarbij coureurs recht op hem inrijden, en dat had heel ernstige gevolgen kunnen hebben. Dus hij heeft daar zelfs een beetje geluk gehad.”

Foutje van Max

Toch erkent de commentator ook dat het wel degelijk dat de crash de schuld van Verstappen was. "Allereerst is het daar nat. Het is nat, droog; het is een mengeling van alles. Het is ongelooflijk moeilijk om op slicks door deze snelle bocht te rijden", legt hij uit. "Max rijdt duidelijk strakker dan alle anderen, en als je beter kijkt, lijkt het alsof de droge strook zo’n 50 centimeter naar de binnenkant is verschoven."

"Ik denk dat hij gewoon iets te veel gas heeft gegeven en dan ben je weg. Hij is de beste coureur die er is, een van de beste aller tijden, en dat laat alleen maar zien hoe moeilijk het is onder deze omstandigheden. Het was waarschijnlijk Max' eigen fout."

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