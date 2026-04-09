De Cupra Raval is officieel: vanaf €25.990

2026 belooft een belangrijk jaar te worden voor de Volkswagen Group. Ze gaan namelijk hun offensief met goedkope EV’s lanceren. Dit offensief bestaat uit de Volkswagen ID. Polo, de Skoda Epiq en de Cupra Raval. Die laatste was vorige maand al gelekt, maar is nu helemaal officieel!

Van UrbanRebel naar Raval

Het wordt wel tijd ook dat de Raval onthuld wordt, want de eerste voorbode kregen we in 2021 al te zien, in de vorm van de Cupra UrbanRebel. Vervolgens kregen we in 2023 de Cupra Raval als concept te zien. Nu is de productieversie eindelijk hier.

Die wijkt weinig af van de concept car. De Cupra Raval is dus een flitsende verschijning. Dat is ook precies wat deze auto moet zijn. Als je een brave, burgelijke hatchback wil, koop je natuurlijk een ID. Polo. De Cupra moet het brutale broertje zijn.









Dat is qua uiterlijk in ieder geval gelukt. De Cupra Raval kijkt bijzonder agressief de wereld in. Ook de achterkant is niet bepaald ingetogen, met een opvallende lichtbalk, inclusief verlicht logo. Tevens zien we een prominente (nep)diffuser. De versie die je op de plaatjes ziet is overigens de VZ, er zijn ook uitvoeringen die ietsje subtieler zijn.

De Cupra Raval ziet er niet alleen sportiever uit dan de ID. Polo, hij rijdt als het goed is ook sportiever. Het onderstel is 15 millimeter verlaagd ten opzichte van het platform en de spoorbreedte is 10 millimeter breder. Ook is er een ESC Sport-modus die het toelaat om een beetje te spelen.

Specificaties

Je kunt kiezen uit vier varianten. De instapper heeft 116 pk en een 37 kWh LFP-accu. Daarmee heb je circa 300 kilometer range. Snelladen is vrij beperkt: dit kan met maximaal 50 kW. Daarboven heb je de Raval Plus, deze heeft dezelfde accu, maar dan met 135 pk en 88 kW snelladen.

Dan is er een grotere NMC-accu, met een capaciteit van 52 kWh. Hierbij krijg je 211 pk en een range van zo’n 450 kilometer. Snelladen kan in dit geval met 105 kW. De topversie is de Cupra Raval VZ, het broertje van de ID. Polo GTI. Gek genoeg heeft deze maar 15 pk meer dan de normale Raval met de grote accu. Wel lever je in qua range, want die daalt naar 400 kilometer. Dat zal niet alleen door het extra vermogen komen, maar vooral ook door de grotere velgen en bredere banden.

Nauwelijks meer vermogen en wel 50 kilometer range klinkt niet als een goede deal, maar de Raval VZ heeft wel een paar leuke upgrades. Zo heeft de versie een elektronisch sperdifferentieel. Ook heeft de VZ een aangescherpt onderstel en een ESC wat volledig uit kan. Dit zou best wel eens een leuke hot hatch kunnen zijn.

Voor de duidelijkheid zetten we nog even alle varianten op een rij:

Cupra Raval (37 kWh): 116 pk, 300 kilometer range

Cupra Raval Plus (37 kWh): 135 pk, 300 kilometer range

Cupra Raval Endurance (52 kWh): 211 pk, 450 kilometer range

Cupra Raval VZ (52 kWh): 226 pk, 400 kilometer range

Interieur













Dan gaan we nog even naar de binnenkant koekeloeren. Net als in de ID. Polo (waarvan het interieur al onthuld is), zien we een centrale iPad, maar wel fysieke knoppen op het stuur. Opvallend genoeg zien we geen balk met fysieke knoppen onder het infotainmentscherm, terwijl de ID. Polo dat wél heeft. Ouderwetse knoppen zijn natuurlijk voor boomers, en Cupra richt zich op een hip, jong publiek.

Prijs

Op de prijzen moeten we meestal even wachten, maar in dit geval was de vanafprijs al vóór de onthulling bekend. De Cupra Raval is in Nederland te bestellen vanaf €25.990. Daarmee is ‘ie precies €1.000 duurder dan de ID. Polo. Dat valt reuze mee. De ID. Polo zal ongetwijfeld de grote bestseller worden, maar de Cupra Raval is zeker een interessant alternatief. Helemaal als ‘ie ook nog iets scherper stuurt.

Op de instapper moet je wel iets langer wachten, de Cupra wordt eerst als First Edition geleverd. Die begint bij €32.990. Dan heb je 211 pk en de grotere accu. Ook de Cupra Raval VZ behoort tot de First Editions en is te krijgen voor €37.990. De configurator staat live, dus als je er zelf eentje wil samenstellen kun je meteen aan de slag.