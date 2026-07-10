De Defender heeft een bijzondere nieuwe vorm

We hebben al talloze varianten gezien van de ‘nieuwe’ Land Rover Defender. Land Rover levert ‘m zelf in drie lengtematen en als ze een versie zelf niet bouwen, doet iemand anders het wel. Zo hebben wel al een Defender Cabrio en een Defender pick-up gezien. Deze worden beide gebouwd door het Nederlandse Heritage Customs.

Heritage Customs bouwt hun pick-up op basis van de Defender 130, met vier deuren. Op Goodwood krijgen we nu een andere Defender pick-up te zien. Deze is korter en heeft maar twee deuren. En hij is best wel laag. Je zou het bijna een ute kunnen noemen. Deze auto is een creatie van het Britse Urban Automotive, dat tegenwoordig in handen is van Absolute Motors. Dus er zit toch weer een Nederlands tintje aan.

Het idee is geinig, over de uitvoering valt te twisten. Door de schuine B-stijl kun je bijna niet zien wat nou de voorkant is en wat de achterkant. Het is dat er een reservewiel achterop zit, anders zou het iedere keer een verrassing zijn welke kant de auto wegrijdt. Oké dat is misschien overdreven, maar het silhouet is een beetje eigenaardig.

Twee deuren, maar geen 90

Ondanks de twee deuren is deze pick-up niet gebaseerd op de tweedeurs Defender 90, maar op de 110. Dat kun je ook wel zien aan de wielbasis. Aangezien Urban Automotive een tuner is, hebben ze de auto meteen volgehangen met de nodige goodies. We zien bijvoorbeeld een carbon motorkap, wielkastverbreders, een spoiler en Vossen-velgen. Deze pick-up is dus eerder bedoeld voor voetballers dan voor aannemers.

De Urban Widetrack Avontur – zoals de auto officieel heet – is nog een prototype, maar klanten kunnen ‘m gewoon bestellen. Het prijskaartje is nog niet bekend, en dat wil je waarschijnlijk ook niet weten.

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