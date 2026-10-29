De dieselauto is echt bijna dood, maar niet overal

De diesel was altijd het trekpaard van autoland. Of je nou vaak lange afstanden reed of aanhangers moest trekken, de diesel stond voor je klaar. Nu anno 2026 heeft de diesel het niet meer zo makkelijk. De brandstof is peperduur, de wegenbelasting doet pijn en op steeds meer plekken is de arme zelfontbrander niet eens meer welkom. Toch is er een plek in Nederland waar de diesel de handdoek niet zomaar in de ring gooit. Een soort van Jurassic Park, maar dan anders.

Steeds minder diesels

Goed, iedereen weet het, er zijn steeds minder diesels. Ergens logisch, ergens ook weer niet, aan jou de keuze hoe je hem zelf invult. Volgens een analyse van het RDW-kentekenregister door AutoZoWeg.nl stonden er op 29 oktober dit jaar iets meer dan een half miljoen diesels op kenteken. 525.983 om precies te zijn. Als je dat vergelijkt met de cijfers van afgelopen 11 augustus dan zijn dat er al 16.884 minder. Als je dat door zou rekenen verdwijnen er dus zeker 230 diesels per dag. RIP.

En daar komt 'ie: in diezelfde periode kwamen er 30.247 EV's bij. De één z'n dood is de ander z'n brood ofzo. Maar het is ook niet zo gek. Diesel tanken kost ondertussen meer dan benzine, de wegenbelasting is echt hartstikke duur en bij echt oude modellen kan daar ook nog een fijnstoftoeslag op komen. Dan heb je nog milieuzones etc.

Friesland zegt nee

Maar daar is de redder in nood, de soort Jurassic Park voor de diesel: Friesland. Daar rijden namelijk 11.3 procent van de auto's gewoon nog lekker op diesel. Dat is ongeveer één op negen. In Zuid Holland ligt dat een stuk lager, namelijk één op 23.

Ook de gemeentelijke ranglijst laat zien waar de diesel nog vrij kan leven. In De Fryske Marren rijdt bijvoorbeeld 13,7 procent van de auto's op diesel, gevolgd door Achtkarspelen met 13,6 procent. Van de tien gemeenten met het hoogste dieselaandeel liggen er negen in Friesland en Drenthe.

Dat diesel juist op het platteland nog zo populair is, is best logisch. Volgens het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, of ook wel het KiM genoemd, ligt het autobezit daar twee keer zo hoog als midden in de grote steden. Binnen in de grote steden kan je natuurlijk alles met het OV doen, maar woon jij in 'The Middle of Nowhere' dan heb jij auto gewoon vaker nodig. Voor werk, vrienden, familie, noem maar op.

Grote kans ook dat als jij veel rijdt, je heel anders naar een diesel kijkt dan iemand die heel groen wil zijn en helemaal geen auto heeft. Uit cijfers van het CBS blijkt ook dat dieselauto's in 2024 gemiddeld zo'n 17.600 kilometer per jaar reden. Benzineauto's daarentegen deden gemiddeld 11.100 kilometer. Dat bewijst verder niet dat mensen van het platteland daarom vaker diesel rijden hoor, maar het laat wel duidelijk zien dat de diesel best goed past bij het beeld van kilometervreter.

Op het platteland is zo'n zuinig ding met trekhaak ook nog eens hartstikke handig.

Maar snel verkopen?

En dan hebben we nog de restwaarde. Want, ja... Volgens de cijfers van BOVAG is de restwaarde van een vijf jaar oude diesel in tien jaar tijd gedaald van 31 naar 15 procent van de nieuwprijs. Dat maakt hem dus niet gewoon duur, maar ook extra pijnlijk om weg te doen.

Waar alle afgedankte diesels dan heen gaan? Export, sloop en een beetje inruil. Medeoprichter Kadir Colak waarschuwt in ieder geval dat mensen met een diesel die toch al over verkoop nadenken, niet heel lang meer moeten wachten.

Als jij die diesel lekker in Friesland gebruikt om over landweggetjes te rijden is er voorlopig niet zo veel aan de hand. Maar als jij regelmatig de Randstad in moet kan je misschien beter alvast aan een nieuw plan denken.

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