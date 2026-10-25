De droomauto van iedere jaren '90 rallyfan staat te koop en is niet verpest!

Wie in de jaren negentig opgroeide met de WRC-heldendaden van Colin McRae en Richard Burns, heeft de iconische roffel van de Subaru Impreza GT Turbo voor altijd in het geheugen gegrift staan. Zo’n Subaru kan nu van jou zijn.

Helaas is de schaduwzijde van dat succes bekend: het merendeel van de Nederlandse GT Turbo's werd in de decennia daarna voorzien van gigantische uitlaatpijpen, dubieuze chiptuning of eindigde achter een boom op een drassige polderweg. Een origineel, onverprutst exemplaar vinden is anno 2026 dan ook zoeken naar een speld in een hooiberg. Bij veilingplatform The Collectables hebben we er toch eentje gevonden en ook nog eens een met een heel mooi verhaal.

Bijzondere uitvoering

Waar de overgrote meerderheid van de verkochte Impreza's werd uitgevoerd in het bekende World Rally Blue is dit exemplaar gespoten in Sedona Red Pearl. Deze dieprode metallic lak geeft de auto een chiquere en zeldzamere uitstraling. Ook onder de motorkap is het genieten. De 2,0-liter viercilinder turbomotor (EJ20) stuurt 218 pk en 290 Nm naar alle wielen. Schakelen doe je natuurlijk helemaal zelf met een vijftraps handbak.

Het interieur is een soort tijdcapsule. De originele stoffen sportstoelen zijn in uitstekende staat, en op het dashboard prijkt zelfs nog de originele cassettespeler. En kijk eens naar de kilometer: de Subaru heeft nog geen 100.000 kilometer gelopen. En dat waar 91.680 waardevolle kilometers.















Familieauto, op meerdere manieren

Deze origineel Nederlands geleverde Impreza GT Turbo rolde op 25 november 1999 uit de showroom. De eerste eigenaar 'GTT' koesterde de auto vanaf dag één. De Subaru werd alleen in een geventileerde garage geparkeerd en met de grootst mogelijke zorg bereden.

In 2006 sloeg het noodlot echter toe: de eerste eigenaar overleed plotseling. De auto werd als onderdeel van de erfenis op naam van zijn echtgenote gezet. Zij kon door het verdriet begrijpelijkerwijs geen afstand doen van het geliefde bezit van haar echtgenoot, al reed ze er zelf niet in.

De Impreza bleef bijna een jaar onaangeroerd in de garage staan. Uiteindelijk nam de huidige eigenaar, de zwager van de eerste eigenaar, de auto van haar over. Zo bleef de auto binnen de familie. Hoewel de Impreza GT Turbo administratief op drie namen heeft gestaan, heeft hij feitelijk slechts twee berijders gehad: de oorspronkelijke eigenaar en de huidige eigenaar. Voor de huidige eigenaar gold al die jaren maar één heilig principe: de auto moest exact blijven zoals hij in 1999 uit de fabriek kwam.

Het onderhoud werd van 1999 tot 2020 uitgevoerd door de officiële Subaru-dealer Van Tol in Hilversum. Na het stoppen van deze dealer nam Subaru-specialist Garage Van Zanten in Bussum het stokje over. Alle rekeningen, stempels en het originele Klasse 2-alarmcertificaat zijn keurig bewaard gebleven.

Bieden maar!

Na ruim 25 jaar binnen dezelfde familie is voor hem het moment gekomen om de auto door te geven. De verkoper hoopt dat de auto bij een nieuwe liefhebber terechtkomt die er ook zoveel aandacht aan besteed. Dus, ben je op zoek naar een rauwe, analoge stuurmansauto uit de hoogtijdagen van de rallysport, zonder dat je een getuned exemplaar met een twijfelachtig verleden? Biedt op deze Sedona-rode Impreza GT Turbo bij The Collectables . De veiling loopt tot 2 november 20:30 uur.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Nieuws