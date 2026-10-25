Waarom je straks niet meer op zondag door Duitsland wilt rijden

Je kent al de zwarte zaterdag. In Duitsland is er nog een reden om je vakantierit uit te stellen naar zondag. Op die dag is er een groot rijverbod voor vrachtwagens. Tenminste, die is er nu nog.

Sinds 1956 geldt in Duitsland op zon- en feestdagen tussen 00:00 en 22:00 uur een strikt rijverbod voor zware vrachtwagens (boven de 7,5 ton). Alleen trucks die verse producten vervoeren mogen dan rijden. De Duitse vereniging voor energie- en waterbedrijven genaamd BDEW pleit voor nog een uitzondering op deze regel.

Uitzondering voor EV’s

De energiebranche wil dat elektrische vrachtwagens per direct een uitzonderingspositie krijgen. De reden? De verkoop van de elektrische trucks loopt nog niet zo lekker. In de eerste helft van 2026 was slechts 4,8 procent van de nieuw verkochte zware vrachtwagens in de EU geëlektrificeerd. Het idee is simpel: door de elektrische trucks op zondag te laten rijden, draaien de trucks een extra dag per week, wat het rendement verhoogt en de investering in de dure laadinfrastructuur rendabeler maakt.

File!

Op papier klinkt het als een groen succesverhaal. In de praktijk is het een recept voor verkeerschaos. Het grootste irritatiepunt van de gemiddelde automobilist op de Autobahn is het beruchte Elefantenrennen (olifantenraces): een vrachtwagen die met 82 km/u een collega inhaalt die 81 km/u rijdt. Die krijg je er dan op zondag bij. Nu valt de hinder wellicht nog mee omdat het aandeel e-trucks klein is, maar als deze vrachtwagens eenmaal aanslaan, wordt het extra druk op de weg. Als die allemaal op zondag de weg op mogen, is het Sonntagsfahrverbot de facto afgeschaft.

Foto ter illustratie: Audi RS6 gespot door Dylan.

Bron: Automobilwoche

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