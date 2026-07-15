Goed nieuws: deze auto's hebben straks geen Duitse milieusticker meer nodig

Blijkbaar zijn er automobilisten die een hekel hebben aan de vignet- en milieuzonestickers op de voorruit van auto’s. Ik heb er persoonlijk niet zo’n probleem mee. Als je in de grotere Duitse steden wilt komen heb je zo’n ronde sticker nodig die aangeeft hoe milieubewust jouw auto is. Tenminste, nu nog wel voor een grote groep auto’s.

De Duitse regering wil af van veel administratieve rompslomp. Daarom werken de beleidsmakers aan het ontlastingspakket ( Entlastungspaket ) gekomen. Dit plan is vandaag aangenomen. In de opzet is ook plek voor de milieusticker op auto’s. Voordat je nu met een plamuurmes je voorruit te lijf gaat: de vlag gaat helaas nog niet voor iedereen uit.

Deze auto’s hoeven geen sticker meer te dragen in Duitsland

In het plan staat: “Wie in een volledig elektrische auto rijdt, hoeft geen groene sticker meer te kopen en op de voorruit te plakken om een ​​milieuzone binnen te mogen. De "E" op het kenteken zelf dient als bewijs.” Er wordt verder niet uitgelegd wat de gevolgen zijn voor buitenlandse EV’s die geen ‘E’ in het kenteken hebben. Het is daarom niet duidelijk of de regeling ook geldt voor buitenlandse EV’s, zoals die uit Nederland of België.

Nog iets verwarrends: volgens de Duitse wet hebben niet alleen EV’s, maar ook waterstofauto’s en plug-in hybrides een E-kenteken. Toch gaat het in het pakket specifiek over elektrische auto’s. Hmm.

© Spot: dadamphotography

Nieuws voor transportbranche!

Er is ook nog een andere maatregel aangenomen die vrachtwagenchauffeurs en anderen in transportsector raakt. De lappendeken aan regelgeving aan de staatsgrenzen omtrent rijverboden van vrachtwagens op feestdagen wordt rechtgetrokken. De verboden gelden alleen nog op nationaal vastgelegde feestdagen. Hierdoor moeten de wachttijden voor vrachtwagenchauffeurs worden verkort.

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