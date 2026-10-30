De duurste EV van Marktplaats biedt voor 4 ton je eigen sterrenhemel

Een elektrische auto rijden hoeft niet altijd behelpen te zijn. Wat dacht je van deze duurste EV van Marktplaats? Inclusief je eigen sterrenhemel.

Iedereen moet aan de elektrische auto. Niet alleen het klootjesvolk, maar ook de rijken der aarde. Naast de Bugatti en de Porsche moet er dus ook een excuus EV zijn, maar wat kies je dan? Voor wie niet aan een nieuwe auto vast zit, maar wel luxe elektrisch wil rijden is daar dan natuurlijk deze Rolls-Royce Spectre occasion. De Spectre schrijft namelijk als een malle af, dus is een tweedehandsje een goede keus.

Origineel Nederlandse auto

De verkoper op Marktplaats biedt een origineel in Nederland geleverd exemplaar aan uit 2024. Slechts 10.566 kilometer op de teller, dus amper 20 keer volledig opgeladen met zijn maximale rijbereik van zo'n 520 kilometer. De auto staat te koop in het Brabantse Werkendam en heeft slechts één eerdere eigenaar. Die heeft dus de afschrijving alvast voor je gepakt. Kennelijk gaat die nu toch voor een andere auto in zijn collectie om de dagelijkse kilometers mee af te leggen.

De auto heeft een 102 kWh batterijpakket en is uitgevoerd in de exclusieve kleur Iguazu Blue. De lak wordt beschermd door een XPEL PPF laag, dus met een beetje mazzel is er geen plekje te vinden.

Eigen sterrenhemel

Als je heerlijk achterin zit (want je wordt gereden uiteraard) kun je genieten van je eigen sterrenhemel. Ook in de Starlight doors is het thema doorgetrokken. Verder aanwezig op de duurste elektrische auto van Marktplaats, het Leather finishing package, een gekleurd stuurwiel, Dynamic Bespoke clock, Bespoke audiosysteem, shooting star headliner, stoelventilatie, stoelverwarming voorin én achterin.

Uiteraard een achteruitrijcamera, een 360-Camerasysteem, adaptieve cruise control, lane assist, een head-up display, 23-inch lichtmetalen velgen met pinstripe, parkeersensoren voor en achter, full map navigatiesysteem, special paint, Bluetooth audiosysteem, massagestoelen, Apple Carplay, Android auto, luchtvering, two-tone interieur, elektrische achterklep, keyless entry/start, 2x paraplu beide deuren, elektrisch verstelbare stoelen met geheugen enzovoorts, enzovoorts.

Dit alles heeft een cataloguswaarde volgens de RDW van 523.561 euro. De verkoper van de duurste EV van Marktplaats vraagt er slechts 399.740 euro voor. De afschrijving van 123.821 euro is dus gepakt door de vorige eigenaar die dus op elke kilometer die hij met de Rolls-Royce Spectre reed 11,72 euro aan waarde verloor. Koop dan?