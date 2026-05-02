De duurste originele Renault Twingo op Marktplaats is goedkoop!

Net als de 5 weet ook de nieuwe elektrische Renault Twingo de harten van liefhebbers te veroveren. Het autootje komt ook nog eens op het juiste moment: net wanneer men door de hoge brandstofkosten vaker zoekt op EV’s. Maar wat als je nog even niet over wil op elektrisch maar wel verliefd bent geworden op de schattige Twingo? Dan kun je nog altijd terugvallen op de duurste originele Twingo op Marktplaats !

Je kijkt hier naar een Twingootje uit juli 1996 waardoor de auto komende zomer dertig jaar oud wordt. Destijds kwam de kleine hatchback meteen naar Nederland waardoor we het dus hebben over een origineel Nederlandse auto. In die drie decennia had hij vier privé-eigenaren en werd er maar 41.516 kilometer met de Twingo gereden. Zowel de binnen- als de buitenkant bewijzen deze kleine kilometerstand. Los van wat roest op de wieldop ziet de Renault er piekfijn uit.













Extra kleurrijk met een reden

De kleurige stoelbekleding kom je niet in iedere Twingo tegen. Dit exemplaar kreeg deze stoelen vanwege zijn speciale badge. Op de achter- en zijkant vind je de verklaring: dit is een United Colors of Benetton Twingo. Je zou daarom bijna kunnen zeggen een F1-getinte Twingo. Of kledingmerken-Twingo, net wat je wilt. Ook de carrosseriekleur Bleu Myosotis komt door Benetton.











Motorisch hoef je niet veel te verwachten van de Renault. Een 1,2-liter vierpitter met 54 pk en 93 Nm koppel. Schakelen doe je zelf met een vijftraps handbak. Doe je dat vlug genoeg, dan zou je in theorie na zo’n dertien seconden aan de 100 km/u kunnen zitten, maar ach, wanneer rijd je dat nou?

Wat kost de duurste O.G. Twingo?