Audi is nu al begonnen met het uitmelken van de Formule 1!

Audi mag zich tegenwoordig tot het illustere clubje van fabrieksteams in de Formule 1 rekenen. Het motto ‘win on Sunday, sell on Monday’ gaat helaas niet op, want meedoen aan de Formule 1 is nog iets heel anders dan winnen. In haar 33 -jarige bestaan heeft het Sauber-team nog maar één race gewonnen.

Goed, we moeten ‘win on Sunday, sell on Monday’ natuurlijk niet te letterlijk nemen. Alleen het feit dat Audi op de grid staat kan het imago al een boost geven, en daarmee de verkoopcijfers. En natuurlijk wil Audi hun Formule 1-avontuur maximaal uitbuiten door te pas en te onpas de link met Formule 1 te leggen.

Audi SQ8 met F1-livery

Dat begon al toen Audi nog maar één Grand Prix verreden had, een week geleden. Voorafgaand aan de GP van China kwamen ze namelijk met een Audi SQ8 in Formule 1-livery op de proppen. Dit om de lancering van de vernieuwde SQ8 in China luister bij te zetten. Het persbericht staat vol met marketinggeleuter over racegenen, wat enigszins misplaatst is bij een Audi SQ8.

Het gaat slechts om een one-off die verder niet relevant is, maar dit is natuurlijk een voorproefje van wat er komen gaat. Het is een kwestie van tijd voordat Audi een special edition lanceert in deze kleurstelling. Dat is een no-brainer voor de marketingafdeling.

RS5 F1 Edition?

Van een SQ8 met F1-livery worden we niet heel enthousiast, maar wie weet krijgen we een speciaaltje dat wél tof is. Jürgen Rittersberger, de CFO van Audi, laat desgevraagd weten dat een eventuele RS5 F1 Edition meer om het lijf moet hebben dan alleen branding. Wellicht kunnen ze ook wat leuke dingen doen met het onderstel en de aerodynamica. Sauber heeft er ervaring mee, want zij waren betrokken bij de Alfa Romeo Giulia GTA.

Op dit moment zal het Formule 1-team toch andere prioriteiten hebben. Ze moeten eerst maar eens zien te finishen met twee auto’s. Want dat is tot nu toe nog niet gelukt.

Bron: The Drive