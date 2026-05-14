De eerste Ferrari ‘Big Six’ in Nederland is een feit, welke is jouw favoriet?
Jarenlang was het bezitten van de ‘Big Five’ de droom van iedere Ferrari-verzamelaar: de 288 GTO, de F40, de F50, de Enzo en de LaFerrari. Sinds de introductie van de F80 ligt de lat echter een stukje hoger, want nu moet je zes auto’s hebben om het set compleet te hebben.
De leveringen van de Ferrari F80 zijn nog maar net begonnen, maar de eerste Big Six in Nederland is nu al een feit. Na Gerard van der Horst is @dutch.ferrari.collector de tweede Nederlander die een F80 in ontvangst neemt. En laat hij nu toevallig ook een 288 GTO, een F40, een F50, een Enzo en een LaFerrari bezitten!
Dit is een mooi moment om de discussie op te werpen: wat is nu eigenlijk de gaafste auto uit het rijtje? Het zijn stuk voor stuk modellen die geen introductie behoeven, dus we beperken ons in dit artikel even tot het opsommen van de belangrijkste cijfers. En dan mogen jullie kiezen.
Ferrari 288 GTO
- Motor: 2,9 liter biturbo V8
- Vermogen: 400 pk
- Topsnelheid: 304 km/u
- Productie: 272 exemplaren
Ferrari F40
- Motor: 2,9 liter biturbo V8
- Vermogen: 478 pk
- Topsnelheid: 324 km/u
- Productie: 1.311 exemplaren
Ferrari F50
- Motor: 4,7 liter V12
- Vermogen: 520 pk
- Topsnelheid: 325 km/u
- Productie: 349 exemplaren
Ferrari Enzo
- Motor: 6,0 liter V12
- Vermogen: 660 pk
- Topsnelheid: 350 km/u
- Productie: 399 exemplaren
LaFerrari
- Motor: 6,3 liter V12 + elektromotor
- Vermogen: 963 pk
- Topsnelheid: 350 km/u
- Productie: 710 exemplaren
Ferrari F80
- Motor: 3,0 liter biturbo V6 + drie elektromotoren
- Vermogen: 1.200 pk
- Topsnelheid: 350 km/u
- Productie: 799 exemplaren
Dus… welke van de Big Six is jouw favoriet? Laat het weten in de onderstaande poll of in de reacties!
Foto’s: Ferrari Kroymans