De eerste Ferrari ‘Big Six’ in Nederland is een feit, welke is jouw favoriet?

Jarenlang was het bezitten van de ‘Big Five’ de droom van iedere Ferrari-verzamelaar: de 288 GTO, de F40, de F50, de Enzo en de LaFerrari. Sinds de introductie van de F80 ligt de lat echter een stukje hoger, want nu moet je zes auto’s hebben om het set compleet te hebben.

De leveringen van de Ferrari F80 zijn nog maar net begonnen, maar de eerste Big Six in Nederland is nu al een feit. Na Gerard van der Horst is @dutch.ferrari.collector de tweede Nederlander die een F80 in ontvangst neemt. En laat hij nu toevallig ook een 288 GTO, een F40, een F50, een Enzo en een LaFerrari bezitten!

Dit is een mooi moment om de discussie op te werpen: wat is nu eigenlijk de gaafste auto uit het rijtje? Het zijn stuk voor stuk modellen die geen introductie behoeven, dus we beperken ons in dit artikel even tot het opsommen van de belangrijkste cijfers. En dan mogen jullie kiezen.

Ferrari 288 GTO

Motor: 2,9 liter biturbo V8

Vermogen: 400 pk

Topsnelheid: 304 km/u

Productie: 272 exemplaren

Ferrari F40

Motor: 2,9 liter biturbo V8

Vermogen: 478 pk

Topsnelheid: 324 km/u

Productie: 1.311 exemplaren

Ferrari F50

Motor: 4,7 liter V12

Vermogen: 520 pk

Topsnelheid: 325 km/u

Productie: 349 exemplaren

Ferrari Enzo

Motor: 6,0 liter V12

Vermogen: 660 pk

Topsnelheid: 350 km/u

Productie: 399 exemplaren

LaFerrari

Motor: 6,3 liter V12 + elektromotor

Vermogen: 963 pk

Topsnelheid: 350 km/u

Productie: 710 exemplaren

Ferrari F80

Motor: 3,0 liter biturbo V6 + drie elektromotoren

Vermogen: 1.200 pk

Topsnelheid: 350 km/u

Productie: 799 exemplaren

Dus… welke van de Big Six is jouw favoriet? Laat het weten in de onderstaande poll of in de reacties!

Foto’s: Ferrari Kroymans