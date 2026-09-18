Oordeel eindelijk zelf! De eerste Ferrari Luce in Nederland gearriveerd

Wat hebben we er al veel over geschreven! Dat het eerste exemplaar voor 40 miljoen verkocht is, Dat de auto beter is dan je denkt, wat de auto hier in ons land moet gaan kosten en dat zelfs de Italianen zich de ogen uit de kop schamen voor deze EV. Dit en nog veeeeeeeeel meer.

Maar nu is het moment gekomen dat je het zelf kunt gaan beoordelen. Het eerste exemplaar is nu gearriveerd in Hilversum bij Kroymans Ferrari en dat betekent dat je eindelijk in levende lijve een oordeel kunt gaan vormen. Is ie in het echt net zo lelijk als op de plaatjes?

Vooralsnog betreft het hier een fabrieksauto om de potentiële kopers alvast kennis te laten maken. Begin volgend jaar krijgt de dealer in Hilversum zijn eerste eigen exemplaar.

© Kroymans Ferrari © Kroymans Ferrari © Kroymans Ferrari © Kroymans Ferrari © Kroymans Ferrari

Ferrari Luce in Nederland

Hoeveel poen moet je dan meenemen om dit volledig elektrische gevaarte aan te schaffen? In ons land kost de Ferrari Luce je minimaal 551.687 euro inclusief belastingen (btw én bpm). Een hoop geld zou je zeggen voor een Ferrari die volgens velen helemaal geen Ferrari mag heten. Nou de orderboeken lopen anders aardig vol.

Wat kun je dan verwachten voor meer dan een half miljoen euro? Nou dat ontwerp... En vier elektromotoren die samen 1.050 pk leveren en ervoor zorgen dat je in 2,5 seconden van nul naar honderd knalt. Nog eens 4,3 seconden later zit je al op 200 kilometer per uur. Wat je ook krijgt is een interieur dat wel voldoet aan de Ferrari verwachtingen en normen. Met een écht Ferrari stuur zoals het hoort en heel veel fysieke knoppen.

Nou, allemaal naar Hilversum dit weekeinde? Of wordt het toch een Nissan Leaf?

Foto's via: Kroymans Ferrari.