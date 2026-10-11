Eerste Polestar 5 op Nederlands kenteken: net zo duur als een Porsche Taycan GTS

Het is weer tijd om in de maandelijkse RDW-registraties te duiken. Er zijn wederom een aantal exoten op kenteken verschenen, inclusief een Polestar. Waarom we deze auto een exoot noemen? Daar kom je snel genoeg achter.

Polestar 5

Foto credit: Roosmalen

De exotische Poolster waar we het over hebben is de Polestar 5. Al die nummers zeggen je waarschijnlijk niks, maar dit is dus de fastback van Polestar. Als je dacht dat de Polestar 5 een leuk alternatief was voor de BMW i5 heb je het helemaal mis: deze auto is peperduur.

Het eerste exemplaar is inmiddels op Nederlands kenteken gezet en die kost – hou je vast - € 153.300. Voor dat geld heb je ook gewoon een Porsche Taycan GTS (€ 155.200) of een Mercedes-AMG GT 55 (€ 154.542). De Polestar 5 Performance is zeker geen lullige auto met 884 pk, maar wie gaat in dit segment in vredesnaam een Polestar verkiezen boven een Porsche…? Daarnaast is de Polestar 5 wel fraai, maar het oogt nog steeds behoorlijk Zweeds en zakelijk. Je buurman zal eerder denken dat je een auto van 80k hebt aangeschaft dan een auto van anderhalve ton. Overigens kun je een Polestar 5 voor minder krijgen, want de prijzen beginnen bij 122k voor de Dual Motor met 748 pk. Maar dat is alsnog heel veel geld.

Donkervoort P24 RS

Foto credit: No-Habit-776, via Reddit

Geen primeur op Nederlands kenteken, maar wel bijzonder: een Donkervoort P24 RS. In juni verscheen het eerste exemplaar op kenteken, in september werd dat aantal verdubbeld naar twee. In het RDW-register staat ook nog een derde exemplaar, maar die is meteen weer geëxporteerd en kunnen we dus negeren.

De auto die vorige maand op kenteken werd gezet is nog een stukje duurder dan de P24 RS die in juni werd geregistreerd. Sterker nog, dit is de duurste Donkervoort ooit op Nederlands kenteken, met een prijskaartje van € 528.674. Voor dat bedrag krijg je een 600 pk sterke V6 in een auto die slechts 780 kg weegt. Eerlijk is eerlijk, dat is wel een uniek aanbod. Deze specifieke auto is uitgevoerd in een bijzondere Gulf-achtige kleurstelling. De eigenaar heeft ‘m meteen goed gebruikt, door mee te doen aan een Donkervoort-tour door Italië.

Ferrari F80

Foto credit: Ferrari Munsterhuis

In september is er ook weer een nieuwe Ferrari F80 op kenteken verschenen. Daarmee staat de teller nu op drie. De andere twee exemplaren kosten ‘slechts’ een kleine € 3,8 miljoen, maar de nieuwste eigenaar heeft nog wat extra opties aangevinkt. Dit exemplaar heeft namelijk € 4.012.544 gekost.

Al veel mensen hebben de kans gehad om deze F80 in het echt te bewonderen, want de auto stond op Wheels Mariënwaerdt. Wat vooral opvalt aan dit exemplaar zijn de zwarte strepen boven de koplampen. De kleur is overigens niet Rosso Corsa als je dat soms denkt, maar Rosso TRS.

Ferrari 296 Speciales

Foto credit: @onecarlife

Nu we het toch over Ferrari hebben: er zijn ook weer een paar unieke 296 Speciales op kenteken verschenen. Ondanks het feit dat de hardcore middenmotor Ferrari geen V8 meer heeft is deze auto toch duurder dan al zijn voorgangers. Maar dat weerhoudt klanten er niet van om een exemplaar te kopen.

Er zijn in september vier exemplaren op kenteken gezet, met prijskaartjes die behoorlijk uiteenlopen: de goedkoopste van het stel kostte € 503.432, de duurste € 590.911. Die laatste is wel heel gaaf uitgevoerd, in blauw met witte striping en witte velgen. Wanneer zie je nou nog dat er af fabriek witte velgen worden geleverd op een auto?

Met dank aan Edvar van Daalen (@KentekenNieuws)

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