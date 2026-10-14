Nederland heeft zijn eerste Porsche 911 GT3 S/C en dit kost-ie

Sinds het begin van de Porsche 911 in de jaren ‘60 zijn er in Nederland ruim 21.000 Elfjes op Nederlands kenteken gezet. Kortgeleden is er daar eentje bijgekomen die we hier nog niet hadden: de 911 GT3 S/C.

Dankzij de RDW-gegevens die Kenteken.tv opduikt, komen we erachter dat er een GT3 S/C op Nederlandse platen is gezet. De Porsche is op 12 oktober 2026 (eergisteren dus) geregistreerd in Nederland. Foto’s van de Nederlandse 911 GT3 S/C hebben we nog niet gezien. Spot jij hem als eerste? Deel de foto’s met ons via Autoblog Spots en verdien een gratis shout-out!

Wat is de Porsche 911 GT3 S/C ook alweer?

De GT3 S/C is een van de nieuwste toevoegingen aan de rijke badgegeschiedenis van de 911. Je mag hem zien als de spirituele opvolger van de 911 Speedster of als een 911 S/T met cabriodak. Het model heeft namelijk wat uiterlijke kenmerken van de S/T, maar heeft wel de 4,0-liter zescilinder boxermotor van de GT3. Daarom produceert ie niet 525 pk zoals de S/T, maar 510 pk. Het koppel is 450 Nm. Van 0 naar 100 km/u gaat in 3,9 seconden en de topsnelheid is 313 km/u.









De prijs van de Nederlandse GT3 S/C

We hebben de nieuwe Porsche dus nog niet zien rijden. De kentekengegevens verklappen wel dat het exemplaar op een zakelijke eigenaar is gezet en dat het een rode 911 is. Ook weten we wat die zakelijke eigenaar voor de Porsche heeft betaald. De basisprijs begint in Nederland bij 382.600 euro. De eerste Nederlandse GT3 S/C voegt daar ruim 25.000 euro aan opties aan toe voor een catalogusprijs van 407.874 euro. Daarvan gaat 106.608 euro naar de staat in de vorm van BPM. En bedankt.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover