De elektrische BMW M3 komt steeds een stukje dichterbij. Ondertussen weten we al aardig wat over BMW's eerste volledig elektrische M-model, maar wanneer we allemaal het eindresultaat mogen bewonderen is nog niet officieel bekend. Toch lijkt er wat meer info te zijn over wanneer BMW het doek van de kneiterdikke auto trekt.

CES lijkt het juiste moment te zijn

Volgens Carsales maakt de elektrische BMW M3 zijn werelddebuut tijdens CES in Las Vegas, in januari 2027. BMW heeft die datum zelf niet officieel bevestigd, maar als de berichtgeving klopt dan zijn we daar al bijna. Spannend!

Volgens alle berichten is de elektrische M3 absoluut geen kattenpis. Het vermogen ligt rond de 850 pk en heeft een krankzinnige 1.200 Nm koppel. Met Launch Control zou dat vermogen zelfs nog even kunnen pieken op 900 pk.

BMW M-eindbaas Frank van Meel gaf eerder al aan dat 1.000 technisch gezien makkelijk haalbaar is, maar je dat helemaal niet moet willen. Er is bij de elektrische M3 gekozen om hem beheersbaar te houden. Hard rechtdoor gaan kan immers iedereen.

De elektrische M3 krijgt een speciale batterij met dubbele koeling aan beide kanten van de cellen. Dat zou ervoor moeten zorgen dat de auto niet alleen lekker snel kan laden, maar ook bestand is tegen langdurig afbeulen op het circuit. BMW zegt dat onder gunstige omstandigheden in tien minuten 350 kilometer rijbereik kan worden bijgeladen. De maximale DC-laadsnelheid zou 420 kW bedragen.

Geen snelle stille EV

De elektrische M3 wordt gelukkig niet neergezet als de zoveelste EV die snel en stil is. De M beschikt daarom over virtuele versnellingen die je zelf of automatisch kan bedienen. Dit uiteraard om het gevoel van een traditionele aandrijflijn na te bootsen. Daarnaast is het tijdens het racen ook een fijne optie.

Ook voor circuitgebruik komt er speciale software. Er zijn bijvoorbeeld speciale instellingen voor sessies van twee, acht en vijftien minuten. Het interieur krijgt M-specifieke graphics op het 43,3-inch Panoramic Vision-display en het 17,9-inch centrale scherm. Een frunk is er niet, omdat de elektrische aandrijfunit aan de voorkant daarvoor te veel ruimte inneemt. Maar goed, een frunk heb je op het circuit toch niet nodig.

De prijzen zijn natuurlijk nog niet bekend. Carsales verwacht dat de auto in Australië zo'n 190.000 tot 200.000 Australische dollar gaat kosten. Omgerekend zou dat ongeveer 108.000 tot 114.000 euro zijn. Dat is uiteraard geen Nederlandse prijsindicatie, maar goed.

Als alle informatie klopt, hoeven we in ieder geval niet lang meer op de onthulling van de elektrische M3 te wachten.